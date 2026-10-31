Corée du Sud : inhumation des cendres d'un vétéran français de la guerre de Corée

Cette photo fournie le 31 octobre 2026 par le ministère sud-coréen des Anciens combattants et des Affaires patriotiques, montrent des membres d'équipage de la frégate Vendémiaire de la Marine française portant le portrait et les restes de Serge Gabriel Archambeau, ancien combattant français de la guerre de Corée, lors d'une cérémonie d’inhumation au cimetière commémoratif des Nations unies à Busan ( South Korea’s Ministry of Patriots and Veterans Affairs / Handout )

Les cendres d'un ancien combattant français de la guerre de Corée (1950-1953), Serge Archambeau, ont été inhumées conformément à son vœu en Corée du Sud, a constaté un photographe de l'AFP.

Des membres d'équipage de la frégate Vendémiaire de la Marine française ont porté le portrait et les restes de Serge Archambeau, lors d'une cérémonie d'inhumation au Cimetière mémorial des Nations unies à Busan (sud), selon la même source.

Lors de cette cérémonie, le chargé d'affaires de France en Corée du Sud, Michel Miraillet a rendu hommage à Serge Archambeau, dans un discours devant des responsables militaires et politiques sud-coréens et de l'ONU.

"Nous saluons son courage et honorons sa mémoire. Au-delà de son parcours personnel, il incarne les valeurs du service de la France, du courage, de la fraternité et de la fidélité", a dit M. Miraillet.

Décédé en juin à l'âge de 96 ans, M. Archambeau avait demandé à être enterré en sol coréen, dans ce Cimetière mémorial, où il a rejoint les 49 autres vétérans français ayant émis le même souhait.

Ses cendres ont été accueillies mardi par une haie d'honneur à l'aéroport international de Séoul-Incheon.

Sur sa pierre tombale, il est précisé qu'il était "engagé volontaire à la 3e compagnie du Bataillon Français de l'ONU" ainsi que ses dates de service en Corée.

Serge Archambeau, originaire de Saint-Amand-Montrond (Cher), s'était porté volontaire en août 1950 pour la Corée et avait servi en tant que tireur de bazooka, participant aux sanglantes batailles du Triangle de Fer durant l'hiver 1951-1952, et du T-Bone en juillet 1952.

Il avait quitté la péninsule coréenne en septembre 1952 pour retourner à la vie civile.

Un total de 3.421 volontaires français ont combattu au sein du Bataillon français de l'ONU, constitué en 1950 dans le cadre de l'intervention des Nations unies contre l'invasion de la Corée du Sud par la Corée du Nord. Un total de 269 Français ont perdu la vie dans cette guerre, et seule une quinzaine d'anciens combattants français sont encore en vie.

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