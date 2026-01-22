Corée du Sud: croissance modeste de 1% en 2025 sur fond de crise politique

( AFP / JUNG YEON-JE )

La Corée du Sud a vu son produit intérieur brut (PIB) progresser d'un modeste 1% en 2025, année de crise politique dans le pays, malgré une progression des exportations liées à l'intelligence artificielle (AI), a annoncé la banque centrale jeudi.

La croissance sud-coréenne connaît ainsi son rythme le plus bas depuis 2020, quand l'épidémie de Covid-19 avait pesé sur l'économie.

En 2024, la quatrième plus grande économie d'Asie avait progressé de 2%.

Le ralentissement de l'économie a suivi le chaos politique suscité par la tentative avortée du président déchu Yoon Suk Yeol de déclarer la loi martiale.

Le PIB du pays a enregistré une croissance de 1% sur l'ensemble de l'année, portée par les exportations, en hausse de 4,1%, a détaillé la Banque de Corée dans un communiqué.

"La croissance des exportations s'est poursuivie et la croissance de la consommation privée et de la consommation publique s'est renforcée, tandis que la baisse de l'investissement dans la construction s'est accentuée", a-t-elle indiqué. La Corée du Sud abrite des fabricants de semi-conducteurs majeurs, comme Samsung Electronics et SK hynix, qui produisent des équipements essentiels aux infrastructures de l'IA.

Les importations ont, elles, augmenté de 3,8%. "La croissance des services s'est renforcée, tandis que la baisse de la construction s'est accentuée et que la croissance du secteur manufacturier a ralenti", a indiqué l'institution.

Le PIB avait reculé de 0,2% au premier trimestre par rapport au trimestre précédent, alors que le pays était ébranlé par la déclaration de la loi martiale qui l'a plongé dans une crise politique et a conduit à la destitution du président par le Parlement.

L'économie sud-coréenne s'est ensuite redressée, enregistrant une croissance de 0,7% et de 1,3% aux deuxième et troisième trimestres, respectivement.

La banque centrale prévoit un rebond de la croissance à 1,8% cette année, misant sur "une reprise de la demande intérieure et un cycle des semi-conducteurs robuste".