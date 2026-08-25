Corée du Sud: accord salarial entre Hyundai Motor et son syndicat après une grève

La direction et le syndicat du constructeur automobile sud-coréen Hyundai Motor ont annoncé dans la nuit de lundi à mardi être parvenus à un accord salarial, après une rare grève la semaine passée.

( AFP / JUNG YEON-JE )

Vendredi, quelque 40.000 salariés - selon le syndicat - sur les quelque 73.000 du premier constructeur automobile du pays avaient cessé le travail pendant une journée entière, une première en dix ans, après l'échec de négociations sur les salaires et la retraite.

Des débrayages de quatre heures devaient à nouveau avoir lieu lundi et mardi, mais ont été ajournés après la reprise des négociations salariales, qui ont abouti à un accord.

"Nous sommes convenus d'augmenter le salaire mensuel de base de 100.000 wons (62 euros) et de verser une prime équivalente à quatre mois de salaire", a indiqué le syndicat à l'AFP dans un communiqué.

Les deux parties ont également acté selon cette source que le futur relèvement de l'âge de la retraite s'accompagnerait de la fin du plafonnement des salaires en fin de carrière.

Un relèvement à 65 ans de l'âge légal de départ à la retraite, contre 60 ans actuellement, est en cours d'examen au Parlement dans un contexte de vieillissement de la population.

L'accord conclu avec la direction de Hyundai doit encore être approuvé par un vote des membres du syndicat le 31 août.

"Nous saluons l'engagement de nos employés et apprécions les efforts de nos équipes de négociation qui ont permis de parvenir à cet accord de principe", a déclaré un porte-parole du groupe à l'AFP.

Selon des calculs de l'agence de presse sud-coréenne Newsis, les employés de l'entreprise ont mené un total de 60 heures de grève cette année, et le conflit social a coûté quelque 1,37 milliard d'euros à l'entreprise.

Hyundai a enregistré un chiffre d'affaires record au deuxième trimestre de 49.200 milliards de wons, bien que le bénéfice d'exploitation ait chuté de 20,8% en glissement annuel sur fond de baisse des ventes.