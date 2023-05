Contre la grippe aviaire, deux vaccins expérimentaux « très efficaces »

C'est une nouvelle qui va satisfaire les éleveurs. Les canards mulards, élevés pour le foie gras, pourront bientôt être vaccinés contre la grippe aviaire. Deux vaccins expérimentés en France se sont avérés « très efficaces » pour prémunir les animaux du virus, a déclaré l'agence sanitaire Anses, ce jeudi 25 mai. Avec ces résultats s'ouvre donc la possibilité d'une vaccination nationale d'ici quelques mois. « Dès l'automne 2023 », a écrit, de son côté, le ministère de l'Agriculture, sur son site internet.

Cela permettrait de limiter et d'endiguer les crises, toujours plus importantes, qui se sont multipliées ces dernières années, ne laissant aucun répit aux éleveurs. Plus de 20 millions de volailles ont été abattues en 2021-2022 et déjà plus de six millions en 2022-2023. À chaque épizootie,les animaux infectés (principalement des palmipèdes) sont abattus, des abattages préventifs d'animaux sains à proximité sont décidés, et la production de volaille est durablement perturbée.

Une expérimentation sur plusieurs milliers de canards

Ces crises, liées à la grippe aviaire, ont poussé les pays européens à se pencher sur une stratégie vaccinale. En France, une expérimentation a été lancée l'an dernier, autour de deux candidats vaccins pour les palmipèdes, élaborés par les laboratoires Boehringer Ingelheim et Ceva Santé Animale. Des voisins européens testent des vaccins chez d'autres espèces de

