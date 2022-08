Consommation : quels sont les produits favoris des Français ?

Ils sont indétrônables et irremplaçables dans les étalages et les placards de cuisine. Tandis que l'économie française est marquée par une période d'inflation affectant le pouvoir d'achat, les consommateurs ne se détournent plus des références qu'ils chérissent le plus. Il semble ainsi que la hausse généralisée des prix ne perturbe pas les habitudes alimentaires. Une enquête réalisée par NielsenIQ, et relayée par Le Parisien , démontre une infatigable fidélité pour ces produits emblématiques de la consommation française.

Ainsi, au premier rang de ses produits, l'incontournable Ricard constitue la boisson la plus vendue durant ce premier semestre 2022, avec un chiffre d'affaires de 126,8 millions d'euros. La marque se place devant Cristaline et Coca-Cola, avec respectivement 117,8 et 72,1 millions de chiffre d'affaires durant cette même période. De fait, depuis 2018, les recettes liées à la consommation de l'emblématique alcool marseillais ont augmenté de 5 %, et cela, rien qu'avec les ventes impressionnantes de son format de 1 litre. On retrouve ensuite la célèbre marque de bière hollandaise Heineken.

« L'ordre des produits ne bouge que très lentement »

Dans le même temps, la fidélité des consommateurs pour les autres références mentionnées se fait toujours ressentir. C'est le cas notamment de Nutella, qui affiche un chiffre d'affaires de 39,7 millions d'euros avec son pot de

