Consensus atteint sur le nouveau Guide suprême en Iran

Un consensus s'est plus ou moins dégagé concernant le choix du successeur du guide suprême iranien Ali Khamenei - tué le 28 février par des frappes sur Téhéran - rapporte dimanche l'agence de presse Mehr citant l'ayatollah Mohammadmehdi Mirbaqeri, membre de l'Assemblée des experts.

Ce dernier a toutefois ajouté que "certains obstacles" devaient être résolus concernant ce processus de désignation, ajoute Mehr.

Les médias iraniens ont souligné que l'Assemblée des experts - l'organe chargé de nommer le guide suprême iranien - avait un léger désaccord sur la question de savoir si sa décision finale devait être prise lors d'une réunion en personne ou si elle pouvait être rendue sans respecter cette formalité.

Deux membres de cette assemblée, l'ayatollah Mohsen Heidari Alekasir et Ahmad Alamolhoda, ont aussi déclaré que l'assemblée avait choisi un successeur, toujours selon les médias iraniens.

Mojtaba Khamenei, 56 ans, qui n'était pas à Téhéran lorsque son père a été tué au début de la guerre déclenchée par les Etats-Unis et Israël contre l'Iran, est considéré depuis des années comme l'un des principaux candidats à la succession d'Ali Khamenei, bien qu'il n'ait jamais occupé de poste au sein du gouvernement.

Tenant d'une ligne dure, comme son père, Il entretient des liens étroits avec les Gardiens de la révolution islamique, qui sont au coeur du pouvoir en Iran.

Ahmad Alamolhoda a déclaré qu'il revenait au chef du secrétariat de l'assemblée, l'ayatollah Hashem Hosseini Bushehri, d'annoncer la décision de l'assemblée.

L'armée israélienne a répété plus tôt dans la journée qu'elle s'en prendrait à tous les successeurs du prochain guide suprême iranien.

Dans un message publié en farsi sur X, Tsahal a également dit qu'elle s'en prendrait toute personne impliquée dans la nomination d'un successeur à l'ayatollah Ali Khamenei.

(Parisa Hafez, Version française Benoit Van Overstraeten)