Conseil en investissements: 2 M EUR d'amende requis par l'AMF contre le dirigeant d'une société pour placements non identifiés
information fournie par Boursorama avec AFP 19/09/2025 à 18:02

( AFP / FRED DUFOUR )

L'Autorité des marchés financiers (AMF) a requis vendredi 2 millions d'euros d'amende à l'encontre du dirigeant de la société de conseil en investissements Carat GP pour avoir notamment conseillé à des clients de verser des fonds dans des placements non identifiés.

Le collège de l'AMF reproche principalement au dirigeant mis en cause des "manquements à l'obligation d'agir de manière honnête loyale et dans l'intérêt de ses clients" en collectant environ 4 millions d'euros auprès de 16 personnes en 4 ans pour réaliser des investissements pour leur compte dans des "placements non identifiés" ou documentés.

D'après le rapporteur, le principal mis en cause se serait appuyé sur la société Carat GP pour approcher des clients et encaissé sur ses comptes bancaires ou ceux de sa société des fonds autres que pour la rémunération de l'activité de conseiller en investissements financiers (CIF) de la société.

La destination de ces investissements reste floue. Le rapporteur de l'AMF a précisé qu'il n'existe "aucune information établissant la matérialité de ces placements".

Le mis en cause principal a déclaré devant la commission que les opérations relatives à ces placements ont été réalisées à sa seule initiative et dit avoir agi en son nom personnel et non en tant que dirigeant de Carat GP, arguant que les clients le savaient, d'après le rapporteur.

"J'ai expliqué le placement aux clients, je l'ai légitimé sous forme de prêt", a-t-il expliqué.

"J'ai été négligent (...), j'ai cru à des gens qui m'ont vendu des placements rentables", a assuré le mis en cause, insistant sur le fait qu'il ne s'agissait "pas d'une pyramide de Ponzi", une fraude financière qui repose sur le recrutement de nouveaux épargnants pour rémunérer les anciens.

Quelque 10 clients de Carat GP n'ont pas été remboursés, à hauteur de 2,8 millions.

"Au vu des propos tenus, certains peuvent penser qu'il y a eu fraude, enrichissement personnel... Ce n'est absolument pas le cas", s'est-il défendu.

La représentante du collège a insisté sur "la durée et le degré de gravité particulièrement élevé des manquements qui ont été constatés", dont des manquements procéduraux "qui montrent un amateurisme évident" et des "manquements graves quant à la protection des investisseurs".

La représentante du collège de l'AMF a également requis 225.000 euros contre la société Carat GP et 150.000 euros contre son autre dirigeant.

En outre, la représentante du collège de l'AMF a demandé a minima l'interdiction d'exercer la profession de CIF pendant 10 ans pour l'un des associés et définitive pour le mis en cause principal comme pour la société Carat GP.

