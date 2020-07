Conseil de défense écologique : du concret... à petits pas

La ministre de la Transition écologique Barbara Pompili. © LUDOVIC MARIN / AFP

À peine annoncée dans la cour de l'Élysée par la nouvelle ministre de la Transition écologique, la mesure a enflammé les réseaux sociaux. « Suicidaire, irresponsable ! », a tonné sur Twitter le député européen Thierry Mariani, outré de la décision du gouvernement d'interdire, à compter du printemps 2021, les terrasses chauffées. Alors que de nombreux cafés et restaurants sont économiquement à genoux après le confinement, ce serait « le meilleur moyen de leur faire faire faillite encore plus vite », tranche l'eurodéputé. Oubliant au passage que la mesure, justement pour ne pas acculer des professionnels lourdement impactés par la crise, ne sera mise en œuvre qu'à la sortie de l'hiver...

Mais Barbara Pompili tient bon : cette pratique « constitue une aberration écologique. [...] On ne peut pas chauffer à plein régime en hiver, pour le simple plaisir de boire son café en terrasse en ayant chaud. » Imparable argument de bon sens, qui justifie aussi l'obligation qui sera faite à tous les bâtiments chauffés ou climatisés ouverts au public de fermer leurs portes. Illustration de « l'écologie punitive » ou test grandeur nature de la réelle implication des Français ? « Après la convention citoyenne sur le climat, tout le monde s'est découvert plus écolo que son voisin », constate un conseiller, « et le

