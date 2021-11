Congrès LR : un débat et quelques longueurs

L’enjeu était de taille. À l’occasion de cette première confrontation télévisuelle, les concurrents à l’investiture du parti Les Républicains devaient chacun asseoir leur crédibilité sans fracturer le semblant d’union qui semble pour l’instant présider à droite. Objectif 2022, évidemment, dans une élection que chacun estime « gagnable » face à un président contesté et une extrême droite qui ne serait pas encore un recours.

Pouvoir d’achat, sécurité, immigration et diplomatie, les candidats ont fait assaut de propositions au risque de voir le débat s’éterniser et sans que les lignes n’en soient véritablement dessinées. Au final, on aura assisté à un débat poussif malgré quelques saillies intéressantes, mais sans confrontation véritable.

« J’ai une bonne nouvelle : nous pensons », s’est félicité Philippe Juvin en fin de soirée, paraphrasant le philosophe Descartes. Car, si le débat a duré près de trois heures, il a été aussi l’occasion pour la droite républicaine de faire valoir une forme de compétence dans une élection qui ne lui est pas acquise. « Les seuls qui peuvent redresser le pays, ils sont là, ici, ce soir », a clairement fait savoir Xavier Bertrand. Technique sur le fond, long sur la forme, l’échange entre les compétiteurs aura au moins permis de montrer que dans le champ des idées, la droite avait encore de beaux restes.

Xavier Bertrand lance l’opération

