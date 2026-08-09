Conflit d'intérêts avec une maîtresse : l'UEFA envisage d'ouvrir une enquête sur Gianni Infantino

L’UEFA ne compte pas lâcher la veste de Gianni Infantino de sitôt. D’après le Telegraph , l’instance du football européen envisagerait d’ouvrir une enquête sur les seize années passées par l’Italo-Suisse en son sein, de son arrivée au département juridique et commercial en 2000 jusqu’à son départ en 2016 , lorsqu’il a quitté son poste de secrétaire général pour prendre la présidence de la FIFA. En cause : les révélations du quotidien britannique concernant une liaison présumée qu’aurait entretenue Infantino avec une ex-employée de l’UEFA , laquelle aurait bénéficié d’un traitement financier particulièrement favorable.

D’après le Telegraph , Gianni Infantino, marié depuis 2001 à Leena Al-Ashqar et père de quatre enfants, aurait notamment usé de son influence pour favoriser la progression de cette employée, qui aurait enchaîné les promotions à l’UEFA et bénéficié d’augmentations salariales annuelles allant jusqu’à 30 %, excusez du peu. Lorsque Michel Platini, alors président de l’UEFA, aurait été informé de cette relation présumée, il aurait posé un ultimatum à son bras droit de l’époque : « C’est elle ou toi. » …

FL pour SOFOOT.com