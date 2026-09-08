Conflit commercial avec Washington: le Canada riposte, Carney prévient des risques

Un camion franchit le pont international Gordie Howe entre Windsor (Canada) et Detroit (Etats-Unis), le 6 septembre 2026 ( AFP / JEFF KOWALSKY )

Le Canada a riposté mardi, dans la guerre commerciale qui l'oppose à Washington, avec des surtaxes touchant une série de produits américains tandis que son Premier ministre Mark Carney a averti le pays du "coût" nécessaire de son affranchissement économique des Etats-Unis.

Ces droits de douane de 15, 25 ou 50%, entrés en vigueur dans la nuit, touchent environ 20 milliards de dollars de produits américains, soit 27,6 milliards de dollars canadiens, de l'acier aux produits laitiers en passant par l'électronique ou la pâte à papier.

Un montant correspondant "au dollar près", selon Ottawa, à celui des produits canadiens visés depuis le 22 août par des surtaxes américaines de 50%.

Déterminé à réduire l'énorme dépendance économique du Canada à l'égard de son grand voisin, Mark Carney a averti ses compatriotes, dans un message de 15 minutes diffusé sur YouTube, que "ce changement de cap aura(it) un coût".

Mais le "coût de l'immobilisme" serait bien supérieur, a-t-il affirmé. "Il s'agit de ce que nous sommes en tant que Canadiens, (...) du pays que nous voulons laisser à nos enfants", a insisté l'ancien banquier central, en martelant que l'avenir du Canada "ne sera(it) pas décidé à Washington".

Soutenu par l'opinion publique canadienne, Mark Carney fait un pari risqué économiquement tant le Canada est dépendant des Etats-Unis. Près de 60% des importations du Canada en proviennent et environ 70% de ses exportations s'y destinent.

Il mise notamment sur le lancement de grands projets énergétiques ou miniers et sur la recherche de nouveaux partenaires commerciaux pour s'affranchir des Etats-Unis.

Le conflit commercial entre les deux voisins a atteint un niveau sans précédent depuis la rupture le 21 août par le Canada des négociations avec la Maison Blanche. Mark Carney a accusé les Etats-Unis d'avoir voulu imposer un accord "injuste" et d'avoir in fine pour objectif de faire du Canada une "filiale" et de "détruire" son industrie.

Il a également justifié sa posture par les conditions posées par Washington sur la langue française, sujet politiquement sensible au Canada. Selon lui, le projet d'accord remettait en cause la place des médias francophones en ligne ou l'obligation d'étiquetage bilingue des produits vendus au Canada.

Accusant le dirigeant canadien de vouloir tirer profit politiquement de son opposition à Donald Trump, le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, lui a demandé mardi "d'arrêter de faire campagne et de commencer à gouverner", tout en affirmant que le coût économique du conflit commercial avec Ottawa serait inexistant pour la première puissance mondiale.

"Debout Gouverneur"

Un camion franchit la frontière entre les Etats-Unis et le Canada entre Detroit et Windsor sur le pont international Gordie Howe, le 6 septembre 2026 ( AFP / JEFF KOWALSKY )

Malgré l'escalade, la ligne n'est toutefois pas totalement coupée entre les deux pays.

Si "aucune négociation commerciale officielle" n'a repris, "les responsables canadiens et américains poursuivent leurs discussions sur toute une série de questions", a reconnu mardi un porte-parole du négociateur canadien Dominic LeBlanc.

Les échanges de piques n'ont en revanche pas cessé.

Donald Trump a encore publié dimanche sur son compte Truth Social un dessin généré par l'intelligence artificielle le montrant en train de jouer au hockey sur glace contre Mark Carney, qui est à terre.

"Debout Gouverneur", lui intime-t-il dans ce dessin, comme si le Premier ministre canadien n'était que le gouverneur d'un Etat américain.

Le président américain a par ailleurs menacé lundi de s'en prendre aux ventes de l'avionneur canadien Bombardier aux Etats-Unis.

Et la semaine dernière, Scott Bessent s'est moqué de l'armée canadienne et de sa capacité à se défendre.

Une carte Google identifie le lac Ontario comme le "lac Amérique", devant une photo du lac du côté canadien à Toronto, le 30 août 2026 ( AFP / Nicholas KAMM )

"Nous ne sommes pas en guerre avec le Canada. Comment pourrions-nous être en guerre avec le Canada? Vont-ils prendre leurs deux sous-marins du centre commercial d'Edmonton et nous les lancer dessus?", a ironisé le secrétaire au Trésor, en faisant référence à une attraction ayant existé par le passé dans un célèbre "mall" de l'ouest du Canada.

Des propos "indignes", selon Mark Carney, qui a appelé l'administration Trump à arrêter les "memes" et à cesser de "jouer les durs".

Donald Trump a aussi signé un décret pour changer le nom du lac Ontario, dont les eaux sont partagées entre les deux pays, en "lac Amérique", suscitant une vague de protestation au Canada.