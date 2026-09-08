 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Conflit commercial avec Washington: la riposte du Canada entre en vigueur
information fournie par AFP 08/09/2026 à 06:37
Ajouter Boursorama à vos sources

Un camion franchit le pont international Gordie Howe entre Windsor (Canada) et Detroit (Etats-Unis), le 6 septembre 2026 ( AFP / JEFF KOWALSKY )

Un camion franchit le pont international Gordie Howe entre Windsor (Canada) et Detroit (Etats-Unis), le 6 septembre 2026 ( AFP / JEFF KOWALSKY )

Des surtaxes canadiennes touchant une série de produits américains sont entrées en vigueur mardi, en représailles aux nouveaux droits de douane imposés fin août par Washington, alors qu'aucun apaisement du conflit commercial entre les deux pays ne se dessine.

Ces droits de douane de 15, 25 ou 50% touchent environ 20 milliards de dollars de produits américains, soit 27,6 milliards de dollars canadiens, de l'acier aux produits laitiers en passant par l'électronique ou la pâte à papier. Un montant correspondant "au dollar près", selon Ottawa, à celui des produits canadiens visés depuis le 22 août par des surtaxes américaines de 50%.

Le conflit commercial entre les deux voisins a atteint un niveau sans précédent depuis la rupture le 21 août par le Premier ministre canadien Mark Carney des négociations avec la Maison Blanche.

L'ancien banquier central a accusé les Etats-Unis d'avoir voulu imposer un accord "injuste" et d'avoir in fine pour objectif de faire du Canada une "filiale" et de "détruire" son industrie, notamment automobile.

Il a également justifié sa posture par les conditions posées par Washington sur la langue française, sujet politiquement sensible au Canada. Selon lui, le projet d'accord remettait en cause la place des médias francophones en ligne ou l'obligation d'étiquetage bilingue des produits vendus au Canada. La Maison Blanche a nié, assurant n'avoir jamais fait de ce sujet une "ligne rouge".

Echange de piques

Une reprise des négociations n'est pas à l'ordre du jour et les échanges de piques n'ont pas cessé depuis deux semaines.

Lundi, Donald Trump a menacé de s'en prendre aux ventes de l'avionneur canadien Bombardier, avant l'entrée en vigueur de la riposte canadienne: "Plus de ventes de Bombardier aux Etats-Unis", s'est-il exclamé sur son réseau Truth Social.

Un camion franchit la frontière entre les Etats-Unis et le Canada entre Detroit et Windsor sur le pont international Gordie Howe, le 6 septembre 2026 ( AFP / JEFF KOWALSKY )

Un camion franchit la frontière entre les Etats-Unis et le Canada entre Detroit et Windsor sur le pont international Gordie Howe, le 6 septembre 2026 ( AFP / JEFF KOWALSKY )

Bombardier a réagi en rappelant que ses avions "génèrent des dizaines de milliers d'emplois aux États-Unis", où il est implanté dans une vingtaine d'Etats et fait appel à 2.800 fournisseurs.

Les secrétaires américains au Trésor et à la Défense, Scott Bessent et Pete Hegseth, s'étaient auparavant moqués de l'armée canadienne, doutant de la capacité de leur voisin à se défendre.

"Nous ne sommes pas en guerre avec le Canada. Comment pourrions-nous être en guerre avec le Canada? Vont-ils prendre leurs deux sous-marins du centre commercial d'Edmonton et nous les lancer dessus?", a ironisé le premier, en faisant référence à une attraction ayant existé par le passé dans un célèbre "mall" de l'ouest du Canada.

"On ne peut pas se lancer dans une politique de coup pour coup avec quelqu'un qui est treize fois plus grand que vous", a-t-il ajouté.

Des propos "indignes", selon Mark Carney, qui a appelé l'administration Trump à arrêter les "memes" et à cesser de "jouer les durs". "Ce n'est pas constructif, mais c'est leur démocratie", a-t-il balayé.

Une carte Google identifie le lac Ontario comme le "lac Amérique", devant une photo du lac du côté canadien à Toronto, le 30 août 2026 ( AFP / Nicholas KAMM )

Une carte Google identifie le lac Ontario comme le "lac Amérique", devant une photo du lac du côté canadien à Toronto, le 30 août 2026 ( AFP / Nicholas KAMM )

Donald Trump a aussi signé un décret pour changer le nom du lac Ontario, dont les eaux sont partagées entre les deux pays, en "lac Amérique", suscitant une vague de protestation au Canada. "Les Canadiens nous ont très mal traités. Ce sont des gens méchants", a-t-il dit, lors de cette signature dans le Bureau ovale.

Le président américain a par ailleurs menacé l'industrie automobile, secteur clé au Canada, d'une hausse des droits de douane de 25 à 50% au 1er janvier.

Soutenu par l'opinion publique canadienne, Mark Carney fait néanmoins un pari risqué économiquement tant le Canada est dépendant de son grand voisin. Près de 60% des importations du Canada proviennent des Etats-Unis et environ 70% de ses exportations s'y destinent.

Afin d'aider les secteurs durement touchés, son gouvernement a débloqué une enveloppe de 7,5 milliards de dollars canadiens (4,6 milliards d'euros) destinée à soutenir la trésorerie des entreprises, renforcer les indemnisations chômage et créer un "Fonds de diversification pour un Canada fort" pour trouver de nouveaux marchés à l'export.

Guerre commerciale
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

1 commentaire

  • 07:52

    Les Usa ,emboubes dans le conflit avec l'Iran, sans solution avec Poutine et sa guerre sont bien mal placés pour railler le Canada .
    Sans compter que les menaces de Trump pourraient se retourner contre les travailleurs américains, tout comme les droits de douanes qui augmentent les prix aus USA

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Image diffusée le 7 septembre 2026 par les Houthis montrant une frappe de missile balistique contre des camions transportant du matériel militaire depuis l'Arabie saoudite vers le camp militaire d'Al-Wadiah, dans la province de Hadramaout, au Yémen ( ANSARULLAH MEDIA CENTRE / - )
    Des attaques des Houthis font 73 blessés en Arabie saoudite
    information fournie par AFP 08.09.2026 07:41 

    Une série d'attaques des Houthis du Yémen a fait 73 blessés civils dans le sud-ouest de l'Arabie saoudite, a annoncé mardi la coalition menée par Ryad, alliée du gouvernement yéménite, qui a promis une riposte contre le groupe rebelle pro-iranien. Ces frappes ont ... Lire la suite

  • Le centre de Kiev après des frappes aériennes russes, le 8 septembre 2026 en Ukraine ( AFP / Mladen ANTONOV )
    La Russie reprend ses frappes sur Kiev après trois jours de trêve
    information fournie par AFP 08.09.2026 07:32 

    La Russie a repris dans la nuit de lundi à mardi ses attaques aériennes sur Kiev, faisant au moins deux morts et sept blessés, après une suspension de trois jours à l'occasion d'une visite inédite d'émissaires américains. De fortes explosions ont été entendues ... Lire la suite

  • Un passager bloqué à l'aéroport international Soekarno-Hatta en raison de l'éruption du volcan Anak Krakatau, regarde un écran d'information sur les vols, le 7 septembre 2026 à Tangerang, en Indonésie ( AFP / Taris HIRZIMAN )
    Indonésie: reprise progressive du trafic aérien après une éruption volcanique
    information fournie par AFP 08.09.2026 07:25 

    Le trafic aérien a repris progressivement mardi dans le principal aéroport international de Jakarta après une éruption volcanique qui a cloué au sol des centaines d'appareils et affecté plus de 300.000 passagers. Les perturbations causées par l'éruption dimanche ... Lire la suite

  • Image diffusée par le ministère russe des Transports montrant des camions nord-coréens franchissant le nouveau pont international routier vers la Russie, au-dessus du fleuve Tumen, lors de son inauguration, le 7 septembre 2026 ( Russian Transport Ministry / Handout )
    La Russie et la Corée du Nord inaugurent leur première liaison routière
    information fournie par AFP 08.09.2026 07:18 

    La Corée du Nord a salué mardi l'inauguration la veille d'un pont routier la reliant à la Russie, la première raison routière entre les deux pays alliés, pensée pour approfondir la coopération sur fond de guerre en Ukraine. L'ouvrage traverse le fleuve Tumen, connu ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank