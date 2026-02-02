Conflit au sommet de Castel: la famille vote contre le DG, la motion contestée

Pierre Castel à Bordeaux, le 13 mai 2019. ( AFP / GEORGES GOBET )

La famille Castel, en conflit avec le directeur général du géant du vin et des boissons, a annoncé lundi avoir voté sa révocation comme administrateur d'une des principales holdings du groupe, laquelle a aussitôt contesté la validité de cette décision.

Le Suisse Gregory Clerc, à la tête depuis 2023 de l'entreprise fondée par Pierre Castel (99 ans), a fait l'objet d'un vote visant à l'évincer du conseil d'administration d'Investment Beverage Business Management (IBBM) à Singapour, a appris l'AFP de source proche du dossier.

La famille du fondateur a revendiqué dans un communiqué "la révocation de Gregory Clerc de son mandat d'administrateur" par un vote "à la majorité qualifiée", "première étape du processus de recomposition de la gouvernance".

Mais IBBM a immédiatement rejeté ce vote: "Aucune des motions proposées n'a été adoptée de manière valable. Il n'y a eu aucun changement du conseil d'administration", a réagi la société dans un communiqué transmis à l'AFP.

Selon la source proche du dossier, l'assemblée générale extraordinaire d'IBBM a accouché d'une passe d'armes juridique autour de la validité des voix de Romy Castel, fille unique de Pierre Castel. Les administrateurs ne reconnaissant pas ces voix ont quitté l'assemblée générale sans signer le procès-verbal, a précisé cette source.

La famille Castel, qui dénonce les manœuvres "dilatoires" du camp adverse, a annoncé qu'elle saisirait une juridiction dans les prochains jours à Singapour.

Depuis plusieurs semaines, elle cherche à évincer l'actuel directeur général (41 ans), ex-avocat fiscaliste du fondateur. Une première tentative avait échoué le 8 janvier.

Dans un courrier interne début janvier, Gregory Clerc avait rappelé la volonté de Pierre Castel de dissocier "détention du capital" et "gestion opérationnelle", assurant que le révoquer d'IBBM n'aurait "aucun impact" sur ses autres mandats.

Une source proche de la famille estime, elle, que cette éviction débouchera sur un "mécanisme assez implacable" de révocations en cascade.

Le groupe bordelais, géant des boissons en Afrique et en France (Baron de Lestac, Listel, Kriter, cavistes Maison Nicolas...), est constitué d'un emboîtement de sociétés jusqu'à la holding opérationnelle luxembourgeoise DF Holding, dirigée par M. Clerc et coiffant ses trois principales entités: Castel Vins, Castel Afrique et la filiale agro-industrielle Somdia.

Affichant 6,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2024, le groupe est actuellement menacé d'un redressement fiscal en France pouvant atteindre, dans sa "fourchette haute", le milliard d'euros, selon sa filiale Castel Vins.