Condé Nast nomme un initié, Adam Baidawi, au poste de directeur éditorial mondial de GQ

Le géant des médias Condé Nast a nommé mardi l'initié Adam Baidawi au poste de directeur éditorial mondial du magazine masculin de luxe GQ, avec effet immédiat.

Cette nomination est la dernière en date d'un vaste remaniement éditorial sous l'égide d'Anna Wintour, qui a opéré une transition l'année dernière , passant de la direction du Vogue américain à la supervision de la plupart des titres de Condé Nast en tant que responsable du contenu mondial et directrice éditoriale mondiale.

Depuis lors, Mme Wintour a remanié les postes de direction dans l'ensemble du portefeuille, la société s'orientant vers une structure de contenu plus centralisée.

Baidawi a lancé GQ Middle East en tant que rédacteur en chef en 2018, avant d'occuper le poste de directeur éditorial mondial adjoint de GQ et de responsable du contenu éditorial de British GQ en 2021, où il a doublé les revenus des événements phares, notamment Men of the Year et GQ Heroes, a déclaré la société.

Alors que la société rééquilibre ses rangs, l'adjoint de longue date de GQ dirigera désormais à la fois GQ et le magazine musical en ligne Pitchfork, qui est dirigé par Mano Sundaresan.

M. Baidawi succède à Will Welch, qui a annoncé le 6 janvier sur Instagram qu'il quitterait Condé Nast pour travailler à Paris avec le musicien et directeur de la création pour hommes de Louis Vuitton LVMH.PA , Pharrell Williams.

"Adam est tout à fait indiqué pour diriger GQ car il est avant tout un écrivain et un journaliste - un penseur culturel à un moment où la culture a besoin d'être réfléchie et même un peu remise en question", a déclaré Mme Wintour.

Le premier numéro imprimé de M. Baidawi sera celui de septembre 2026, a indiqué la société.