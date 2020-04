Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Concurrence: Le PMU sanctionné à hauteur de 900.000 euros Reuters • 07/04/2020 à 12:23









CONCURRENCE: LE PMU SANCTIONNÉ À HAUTEUR DE 900.000 EUROS PARIS (Reuters) - L'Autorité de la concurrence a annoncé mardi avoir infligé une amende de 900.000 euros au PMU pour ne pas avoir respecté des engagements antérieurs sur la séparation entre ses paris "en dur" et en ligne. Cette décision fait suite à une plainte des sociétés de paris en ligne Betclic et Zeturf. Dans un communiqué, l''Autorité considère que le PMU n'a pas respecté l'engagement de séparation de ses masses d'enjeux "en dur" - dans les bureaux de tabac par exemple - et en ligne pour les courses étrangères faisant l'objet d'un partenariat entre le PMU et plusieurs opérateurs étrangers. Les jeux et paris en ligne sont ouverts à la concurrence depuis 2010, tandis que les paris dans les points de vente relèvent toujours du monopole légal du PMU. Acteur historique des courses et des paris, le PMU est un Groupement d'Intérêt Économique (GIE), constitué de 60 sociétés de courses françaises. (Jean-Michel Bélot)

