Concurrence de la SNCF : le succès du nouveau Marseille-Nice porte les résultats de Transdev

Depuis le 29 juin 2025, le groupe de transports exploite la ligne ferroviaire reliant les deux métropoles méditerranéennes après avoir remporté l'appel d'offres suite à sa mise en concurrence. Un an après, le bilan est positif, affirme l'opérateur.

Thierry Mallet, PDG de Transdev, à Crespin, en 2023 ( AFP / FRANCOIS LO PRESTI )

Un bond de 45% en un an. Avec 5 millions de passagers transportés sur la liaison Marseille-Toulon-Nice depuis le début de son exploitation fin juin 2025, Transdev a fait valoir les bons chiffres de sa nouvelle activité sur l'axe ferroviaire méridional, conquis à la SNCF, qui nourrit la progression du chiffre d'affaires de l'opérateur franco-allemand au premier semestre.

Sur les six premiers mois de l'année, la hausse du chiffre d'affaires de Transdev atteint 4,1%, à 5,45 milliards d'euros, portée par la croissance du groupe "en France, aux Etats-Unis, en Allemagne et aux Pays-Bas", a indiqué l'opérateur de transports mardi dans un communiqué.

Ligne pionnière de la mise en courrence des TER

En France, Transdev a brossé un bilan positif de sa première année d'exploitation de la ligne ferroviaire Marseille-Toulon-Nice, exploitée pour le compte de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. C'est la première ligne de trains régionaux de voyageurs confiée à un opérateur privé depuis l'ouverture à la concurrence des trains régionaux de la SNCF. Le taux de ponctualité y a dépassé 98% au premier semestre, et le "taux de satisfaction des voyageurs atteint 96%", selon Transdev.

Au premier semestre, le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda) a progressé de 8,1%, à 333 millions d'euros, et le bénéfice avant intérêt et taxes (Ebit) a glissé à 93 millions d'euros, contre 94 l'an passé. Les résultats du semestre ont été marqués par la baisse du dollar et la flambée des prix de l'énergie, qui "impactent négativement le chiffre d'affaires de 96 millions d'euros" et "la marge opérationnelle de 18 millions d'euros", a précisé le groupe.

En France, Transdev exploite depuis le 1er mai un réseau de bus francilien, remporté face à la RATP pour une période de six ans, après un appel d'offres d'ouverture à la concurrence lancé par l'autorité régionale des transports Ile-de-France Mobilités (IDFM). Cette délégation de service public regroupe 19 lignes dotées de 380 bus, qui desservent la Seine-Saint-Denis (Pantin, Bobigny, Montreuil, Bondy...) et Paris, incluant notamment les lignes 61, 71, 75, 105, 133, 143, 145, 146, 147, 148, 151, 152, 234, 247, 248, 249 et 251.

Aux Pays-Bas, Transdev a commencé l'exploitation le 1er juillet de la plus grande concession de transports publics du pays (Arnhem-Nijmegen-Foodvalley) avec des bus électriques, pour dix ans. En Suède, l'opérateur a ouvert le 15 juin une liaison ferroviaire entre Malmö (Suède) et Oslo (Norvège). Il a remporté trois contrats de bus urbains à Tetouan, Fès et Tanger au Maroc, où il exploite aussi le tramway Rabat-Salé. Il a aussi gagné en février en Colombie le contrat d'un téléphérique de Bogota, dont l'exploitation a démarré le 13 juillet.