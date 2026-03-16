Concerts: le géant allemand CTS Eventim s'associe à un producteur français

photo d'illustration ( AFP / GUILLAUME SOUVANT )

Acteur majeur du spectacle vivant notamment via la billetterie, le groupe allemand CTS Eventim fait un pas supplémentaire sur le marché français du live en s'associant avec Pierre-Alexandre Vertadier, a appris l'AFP lundi auprès de ce producteur français.

Après une décennie passée à la tête de Décibels Productions, filiale concerts de la major Warner, M. Vertadier a décidé de créer sa société, PAV Prod, à laquelle participe CTS Eventim, a-t-il expliqué, confirmant une information du Figaro.

Ce producteur chevronné — aux manettes de certains shows de Johnny Hallyday — n'a toutefois pas précisé à combien s'élevait la prise de participation de ce partenaire.

"La musique et la propriété intellectuelle françaises sont uniques au monde et la France est un marché clé dans l'univers du spectacle vivant" a réagi dans un communiqué Frithjof Pils, directeur général de Eventim Live.

Leader européen du live, le géant allemand piloté par Klaus-Peter Schulenberg est surtout l'un des principaux fournisseurs de billetteries à l'échelle internationale.

Encore méconnu du grand public, il est devenu fin 2024 actionnaire majoritaire de France Billet (Fnac Darty): les deux sociétés avaient auparavant collaboré pour la gestion de la billetterie des Jeux olympiques et paralympiques de Paris.

La même année, CTS Eventim a racheté à Vivendi le festival Garorock, à Marmande (Lot-et-Garonne), aiguisant son appétit dans un secteur dynamique, malgré l'inflation des coûts.

"Le grand paradoxe de notre métier est qu'il valorise à la fois l'indépendance et entrepreneuriat mais que ce marché est devenu tellement concurrentiel que si vous n'êtes pas adossé à un partenaire solide, c'est compliqué d’exister", a estimé Pierre-Alexandre Vertadier, soulignant que l'ancrage local permettait de découvrir les artistes et nouer "une relation de confiance".

"Le fait d'avoir un acteur européen qui arrive sur le marché français et qui puisse concurrencer les Américains, ce n'est peut-être pas une mauvaise nouvelle", a-t-il aussi glissé.

La production de spectacles vivants est dominée par les mastodontes américains AEG et Live Nation. Ce dernier groupe, qui détient aussi l'omniprésente billetterie Ticketmaster, est sous le coup d'un procès aux Etats-Unis pour pratiques anticoncurrentielles.