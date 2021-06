Les propos de Jean-Luc Mélenchon, selon qui la survenue d'un « événement grave », comme un meurtre ou un attentat, juste avant l'élection présidentielle est « écrit(e) d'avance », ont provoqué une vague de réactions outrées depuis dimanche 6 juin. Parmi ceux qui dénoncent ce dérapage parfois qualifié de complotiste, certains de ses opposants politiques bien sûr, mais pas seulement. Alors que le leader Insoumis a notamment cité le cas des meurtres de Mohammed Merah en mars 2012, des familles de victimes ont réagi.

« Les propos de Jean-Luc Mélenchon sont inadmissibles et ne devraient même pas être tenus. Je suis la mère de Imad, militaire mort debout face à l'obscurantisme en mars 2012. Le respect, c'est un minimum pour l'honneur de mon fils, des autres victimes et des familles endeuillées », a tweeté Latifa Ibn Ziaten. L'avocat de Samuel Sandler, dont le fils et les petits-fils ont été victimes du tueur au scooter, a déclaré qu'il saisira la justice si Jean-Luc Mélenchon ne retire pas ses propos, rapporte France Info.

Mélenchon assure dénoncer l'instrumentalisation

La présidente du groupe La République en marche à l'Assemblée nationale, Aurore Bergé, a dénoncé un discours « au-delà de la honte ». « C'est plus qu'un dérapage. Qu'il parte dans le complotisme et qu'il insulte la mémoire des personnes qui ont été assassinées, c'est grave », a jugé la ministre de l'Écologie Barbara Pompili.

... Lire la suite sur LePoint.fr