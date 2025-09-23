 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Complémentaires santé : jusqu'à 10% de hausse des primes en 2026
information fournie par Boursorama avec Media Services 23/09/2025 à 17:37

Les assureurs santé notent "une forte incertitude sur la fin d'année 2025" sur leurs dépenses, du fait de l'instabilité gouvernementale, selon une étude.

( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

Les hausses de cotisations des complémentaires santé en 2026 pourront atteindre jusqu'à 10%, mais resteront globalement moins fortes qu'en 2025, selon un baromètre publié mardi22 septembre par le cabinet spécialisé Addactis.

Pour 2026, les mutuelles, assureurs ou organismes paritaires interrogés par Addactis prévoient des hausses comprises entre 3,6% et 9% pour les contrats collectifs (souscrits par les employeurs pour leurs salariés), avec une médiane à 6,20%. Pour les contrats individuels (souscrits par exemple pour les retraités), les hausses iront de 3,4% à 10%, avec une médiane à 5%.

Ces hausses seraient légèrement inférieures à celles constatées en 2025. En collectif, elles s'étaient étagées entre 5,5 et 9,5%, et en individuel entre 4,5 et 8,5%.

En 2025, les assureurs complémentaires ont globalement constaté des hausses importantes de prestations sur les hospitalisations et les consultations de généralistes, du fait du passage de la consultation à 30 euros, indique Addactis. Les dépenses des psy, auxiliaires médicaux, frais de pharmacie, soins de confort ou équipement auditifs ont également augmenté nettement.

"Forte incertitude"

En revanche, l'optique et les analyses médicales ont été des "postes à faible croissance", selon Addactis.

Le cabinet Fact and Figures, qui a publié ses propres prévisions la semaine dernière, était plus optimiste pour le consommateur avec une hausse plus limitée des complémentaires santé en 2026, prévue entre 2,5% et 3,5%.

Selon Addactis, les assureurs santé notent "une forte incertitude sur la fin d'année 2025" sur leurs dépenses, du fait de l'instabilité gouvernementale.

En cause en particulier : une taxe annoncée à plusieurs reprises par la ministre de la Santé et du Travail du gouvernement Bayrou, Catherine Vautrin, qui pourrait coûter 1 milliard d'euros aux complémentaires santé au titre de 2025.

