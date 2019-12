Comores : les grands projets du président Azali Assoumani

Azali Assoumani ne veut plus perdre de temps. Chef de l'État de 1999 à 2006, réélu en 2016, le colonel Azali, ancien putschiste, a remporté la dernière élection présidentielle le 24 mars avec 59,09 % des voix au premier tour dans un contexte politique extrêmement tendu. Ensuite, tout est allé très vite. Réchauffement des relations avec la France avec deux déplacements en juillet et novembre, appel au dialogue avec l'opposition, et enfin, le lancement du Plan Comores émergent (PCE). Sa première mission, le président comorien l'a promis, est de faire entrer son pays dans la catégorie des pays émergents d'ici à 2030. « Notre pays est engagé dans un programme de grands chantiers, portuaires, aéroportuaires, hospitaliers, l'énergie », a-t-il dit et répété. Pour cela, le président comorien a mené une intense campagne de lobbying auprès des autorités françaises pour qu'elles l'accompagnent dans la réalisation de ce plan.Lire aussi Pourquoi cette présidentielle aux Comores est crucialeSortir de l'ornièreTout a été dit sur l'archipel comorien où vivent près de 800 000 habitants et dont plus de la moitié a moins de 20 ans. C'est l'un des pays les plus pauvres de la planète, régulièrement secoué par des rébellions et des coups d'État depuis la proclamation de son indépendance vis-à-vis de la France, en 1975. Ces populations vivent principalement grâce à l'exportation de vanille, de girofle et d'huile d'Ylang-Ylang, des...