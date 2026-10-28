Budget britannique: la croissance revue à la hausse en 2026, mais la baisse en 2027

( AFP / SAMEER AL-DOUMY )

La croissance britannique sera meilleure qu'initialement anticipé cette année, à 1,2 %, mais les prévisions se dégradent en 2027, à 1 %, a annoncé mercredi le ministre des Finances du Royaume-Uni John Healey lors de la présentation du budget annuel.

L'Office for Budget Responsibility (OBR), l'organisme britannique chargé de la surveillance des finances publiques avait initialement estimé, peu après le début de la guerre au Moyen-Orient, que le Produit intérieur brut serait en hausse de 1,1 % en 2026. Il l'estime désormais à 1,2 %.

Pour 2027, la croissance est désormais anticipée à seulement 1 %, contre 1,6 % auparavant prévu par l'OBR.

"L'OBR indique que la guerre au Moyen-Orient est un facteur clé qui influe sur ses prévisions aujourd'hui", a souligné M. Healey devant le Parlement.

Le conflit déclenché par les frappes israélo-américaines contre l'Iran fin février a fait bondir les cours des hydrocarbures et grimper l'inflation.

Les analystes estiment par conséquent que la Banque d'Angleterre devrait relever ses taux directeurs pour freiner les prix, ce qui est généralement mauvais pour la croissance.

"Poussés à la hausse par le conflit au Moyen-Orient, les coûts d'emprunt des gouvernements au sein du G7 atteignent des niveaux qui n'avaient pas été vus depuis des décennies", a rappelé le ministre des Finances.

"Nous dépenserons 14 milliards de livres de plus en intérêts sur la dette cette année", a-t-il précisé, ce qui réduit la marge de manœuvre du gouvernement britannique pour financer ses mesures de soutien à l'économie.

Au début du mois, le FMI avait aussi relevé son estimation de croissance du PIB britannique pour 2026 à 1,3 %, contre 1 % en juillet, mais abaissé sa prévision pour 2027 à 1,2 %, contre 1,3 %.

Vers 13H35 GMT, à la suite des annonces du gouvernement britannique, le taux d'emprunt à dix ans du Royaume-Uni baissait légèrement de 0,62 % et la livre britannique restait stable.