Commerce: le patron de Coopérative U alerte sur le "plan social à bas bruit" qui touche le secteur

( AFP / GABRIEL BOUYS )

Le PDG de Coopérative U Dominique Schelcher a alerté mardi sur la "myriade de licenciements" qui touche les différents secteurs du commerce "depuis des années" et déploré que "personne n'en parle", notamment parmi les responsables politiques.

En écho au placement en liquidation judiciaire de l'enseigne Jennyfer fin avril qui menace un millier d'emplois, Dominique Schelcher avance sur RMC le chiffre de "50.000 emplois supprimés depuis 2010 dans le prêt-à-porter", auxquels s'ajoutent désormais "l'équipement de la maison" ou encore "le jouet", ce qui constitue selon lui "un plan social à bas bruit que personne ne voit".

"Où sont les mobilisations? Où sont les accompagnements?", regrette le dirigeant, qui évoque le peu de réactions des responsables politiques à la liquidation judiciaire de Jennyfer par rapport à celles déclenchées par le plan de suppression de postes du sidérurgiste ArcelorMittal.

"Est-ce que les vendeurs, les vendeuses ne méritent pas la même attention?", demande Dominique Schelcher.

Lundi, dans un post publié sur le réseau social Linkedin, Dominique Schelcher déplorait déjà l'absence de réaction politique aux difficultés du commerce: "On veut conserver l'agriculture française. On veut maintenir et développer l'industrie française. Mais que veut-on pour le commerce français? Un coup de balai pour laisser la place à des acteurs étrangers?", écrivait le dirigeant du quatrième distributeur français.

Les difficultés rencontrées par plusieurs enseignes du commerce s'expliquent notamment par le manque "d'équité" dont elles souffrent face à "un certain nombre d'acteurs qui viennent souvent de l'étranger", selon Dominique Schelcher, qui pointe notamment "les enseignes de hard-discount" et "les sites de commerce".

Et le dirigeant de prendre l'exemple de l'enseigne chinoise de e-commerce Shein:

"La grande enseigne Shein dont tout le monde parle (...) paye combien d'impôts ? 273 000 euros d'impôts en France au titre de 2023 sur 1,6 milliard de chiffre d'affaires. C'est ça qui ne va plus", dénonce Dominique Schelcher, quand "le commerce, par exemple, le nôtre, c'est 100 impôts et taxes auxquelles on est soumis".

"On ne s'en plaint pas, on vit avec, on les paye", complète le dirigeant, qui plaide pour que "toutes les formes de commerce puissent s'épanouir, bien sûr, mais aux mêmes conditions", insiste Dominique Schelcher, pour qui les commerçants français "ne travaillent pas à armes égales" face aux grandes enseignes telles que Shein.