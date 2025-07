Commerce: Chinois et Américains se retrouvent pour une 2e journée de négociations à Stockholm

Des conteneurs au port de Ningbo, dans l'est de la Chine, le 28 mai 2025 ( AFP / Hector RETAMAL )

Responsables chinois et américains se sont retrouvés mardi à Stockholm pour une deuxième journée de négociations sur les droits de douane réciproques entre les deux pays, avec pour objectif phare une prolongation de la trêve tarifaire obtenue à Genève en mai.

Des journalistes de l'AFP ont vu les délégations américaine et chinoise, menées respectivement par le secrétaire au Trésor Scott Bessent et le vice-premier ministre He Lifeng, entrer sous un ciel gris dans le lieu où se déroulent les pourparlers: le bâtiment de Rosenbad qui abrite le cabinet du Premier ministre suédois.

Aucune information n'a été communiquée sur le contenu des discussions qui se tiennent depuis lundi dans la capitale suédoise.

Pékin a dit espérer qu'elles se tiendront dans un esprit "de respect mutuel et de réciprocité".

La Chine entend "réduire les malentendus, renforcer la coopération et promouvoir un développement stable, sain et durable des relations sino-américaines", a déclaré un porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Guo Jiakun, lundi lors d'une conférence de presse à Pékin.

Les discussions à Stockholm visent à prolonger la pause de 90 jours négociée en mai à Genève, qui avait mis fin aux représailles des deux côtés du Pacifique à l'origine de surtaxes prohibitives.

Cela avait permis de ramener les droits de douane sur les produits américains et chinois, respectivement à 125% et 145%, à un niveau plus modeste de 10% et 30%, qui viennent s'ajouter à ceux déjà existants, sur un certain nombre de produits, avant le retour de Donald Trump à la Maison Blanche, fin janvier.

Les pourparlers en Suède ont lieu au début d'une semaine décisive pour la politique commerciale du président Donald Trump, les droits de douane appliqués à la plupart des principaux partenaires commerciaux des Etats-Unis devant connaître une brusque hausse le 1er août.

Face à cette échéance imminente, plusieurs pays se précipitent pour conclure un accord avec Washington.

Dimanche, le président américain Donald Trump et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen ont annoncé en Ecosse un accord douanier prévoyant que les produits européens exportés aux Etats-Unis soient taxés à 15%.

A Paris, si on concède que cet accord va apporter de la "stabilité" aux entreprises, on insiste surtout sur son caractère "déséquilibré", selon les termes utilisés par plusieurs membres du gouvernement.