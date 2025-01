Comment maigrir vite ?

Autrefois, des rondeurs généreuses pouvaient être un signe de bonne santé et même de prestige. Aujourd'hui, dans un monde saturé d'images idéalisant la minceur extrême, le poids n'est plus simplement un indice de bien-être, mais une mesure symbolique sur laquelle pèsent les regards et les injonctions à la transformation. Cette pression pour être mince, voire maigre, traduit une quête tourmentée, un besoin de maîtriser l'image de soi.

Mais avec 10 % de la population souffrant d'un TCA et 17 % souffrant d'obésité, tenter de maigrir vite, c'est souvent déterrer un problème dont les racines plongent bien au-delà de l'assiette. Mieux qu'une solution miracle, quatre spécialistes apportent un éclairage nouveau sur la perte de poids, une approche durable, équilibrée et respectueuse des besoins de chacun.

Face à la profusion de régimes en vogue, du cétogène à la glucose révolution, en passant par le jeûne intermittent et l'obsession des protéines, difficile de ne pas sombrer dans une spirale délétère. Pourtant, faire un régime est loin d'être anodin. « Les régimes engendrent ce qu'on appelle une restriction cognitive, un contrôle mental permanent de ce que l'on mange, qui mène à la frustration, aux craquages et à la culpabilité », explique le Dr Jean-Michel Lecerf, médecin nutritionniste, ancien directeur du service de nutrition de l'Institut Pasteur de Lille et auteur de 40 idées