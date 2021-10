Comment les investisseurs peuvent-ils lutter contre la perte de biodiversité ?

biodiversite

La biodiversité est un ingrédient essentiel à la réalisation des Objectifs de Développement Durable des Nations Unies liés à la lutte contre la pauvreté et la faim, à la préservation de la santé et du climat, et à la vie active dans les villes et sur la terre. Elle est donc d'une grande valeur pour les économies, les marchés et les investisseurs.