Comment les détectives privés traquent les arrêts maladie abusifs

Bien sûr, Bruno Boivin traque les conjoints infidèles, les adolescents qui partent en vrille ou les débiteurs disparus. Mais dans son quotidien de détective privé, le patron de Codiv-Enquêtes privées passe aussi beaucoup de temps à enquêter sur un domaine un peu plus original… Il débusque les malades imaginaires !

Attablé à une terrasse du 16e arrondissement de Paris, le verbe vif et avec franc-parler, il énumère les fraudeurs qu'il a vu défiler tout au long de ses douze années de carrière. Un conducteur de métro qui profite de son arrêt maladie pour se reconvertir en chauffeur Uber. Un agent municipal soi-disant atteint d'un Covid long et qui en profite pour ouvrir deux restaurants. Un gardien qui a l'outrecuidance de passer tous les jours devant la fenêtre de son propre patron – et également logeur – pour aller s'activer sur des chantiers alors qu'il serait a priori souffrant…

Une activité en plein boom

« Ce phénomène est plus répandu que l'on ne le pense ! » s'exclame-t-il. Concrètement, ce sont les employeurs qui font appel à lui pour faire la chasse aux arrêts maladie de complaisance. « L'activité n'est pas nouvelle, mais depuis deux ans elle se développe de plus en plus », observe l'ancien gendarme reconverti dans le privé.

La chasse aux faux arrêts de travail s'accélère

Sa boîte n'est d'ailleurs pas la seule à voir cette activité se développer. « Nous enquêtons sur ce type de dossiers depuis

