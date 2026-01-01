 Aller au contenu principal
Comment les clubs amateurs gèrent les départs à la CAN
01/01/2026

Alors que la CAN 2025 bat son plein au Maroc, plusieurs clubs amateurs de l’Hexagone, comme Istres, Villefranche Beaujolais ou Chauray, doivent composer avec l'absence de leurs joueurs appelés en sélection. Entre fierté et défi sportif local, l'impact se ressent fortement pour ces structures qui ne sont pas celles des clubs de Ligue 1.

Depuis mi-décembre, Pierre Emerick-Aubameyang n’est pas le seul joueur à manquer à son club. Il faut même voir plus loin que la Ligue 1, où plusieurs dizaines de participants à la CAN évoluent. En National 2 ou National 3, à Toulon, Fréjus Saint-Raphaël, Chauray ou Bordeaux, certains joueurs manquent aussi à l’appel, partis défendre les couleurs des Comores, du Gabon ou du Bénin. C’est d’ailleurs un des charmes de la Coupe d’Afrique des nations : les joueurs sélectionnés sont issus de viviers variés, parfois des divisions inférieures, comme le Camerounais Arnaud Mael Kamdem, convoqué par David Pagou alors qu’il tâte le cuir en sixième division au Brésil. Chez les amateurs, aussi, ces absences peuvent laisser un vide et demandent une certaine adaptation.

Moins d’expérience, plus de tests

Pour ces clubs, il s’agit avant tout d’un défi sportif, car les joueurs concernés, souvent plus âgés et plus expérimentés, remplissent un rôle de premier plan au sein de l’effectif. « C’est parfois un joueur avec un rôle structurant, dans l’équipe de par son expérience, son leadership, son impact sur le terrain , indique Zaki Noubir, entraîneur d’Istres, en citant Salim Ben Boina, appelé avec les Comores. Salim, c’est un cadre de l’équipe, très impliqué dans l’animation du jeu, qui apporte de la stabilité, de l’expérience, de la personnalité… Même en dehors du terrain, il a une vraie influence dans le vestiaire auprès des plus jeunes. » Même son de cloche pour le FC Chauray, en National 2, qui doit faire sans son gardien numéro 1, Saturnin Allagbé. « C’est quelqu’un qui impose un rythme, traité comme un leader, dont le poste confère une forte influence sur le jeu », développe son coach Fabrice Fontaine.…

Tous propos recueillis par CM

Par Célia Merckens pour SOFOOT.com

Sport
