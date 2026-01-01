On connaît l'identité de la première buteuse de 2026
À jamais la première.
Pendant que certains étaient occupés à festoyer pour le passage à la nouvelle année, le monde du ballon rond n’a pas cessé de tourner. Alors qu’au Japon se jouait la finale de l’Empress’s Cup entre Kobe et Hiroshima, Lee Ri-Song a été la première buteuse de l’année 2026 en ouvrant le score pour Hiroshima à la 31 e minute de jeu (autour de 5h01, heure française). Elle devance de six minutes le but de Lachlan Rose , avant-centre des Newcastle Jets.…
LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer