On connaît l'identité de la première buteuse de 2026
information fournie par So Foot 01/01/2026 à 11:45

À jamais la première.

Pendant que certains étaient occupés à festoyer pour le passage à la nouvelle année, le monde du ballon rond n’a pas cessé de tourner. Alors qu’au Japon se jouait la finale de l’Empress’s Cup entre Kobe et Hiroshima, Lee Ri-Song a été la première buteuse de l’année 2026 en ouvrant le score pour Hiroshima à la 31 e minute de jeu (autour de 5h01, heure française). Elle devance de six minutes le but de Lachlan Rose , avant-centre des Newcastle Jets.…

LB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
