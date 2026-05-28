Comment le Venezuela a attribué à Centerview un rôle très convoité dans le domaine de la dette, sans grande concurrence

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* Centerview a été désigné conseiller en matière de dette du Venezuela sans appel d'offres officiel

* Centerview, un acteur relativement nouveau dans le domaine des restructurations souveraines, s'est développé rapidement

* L'implication de l'investisseur Mauricio Claver-Carone dans l'embauche de Centerview a soulevé des questions quant à son rôle

(Cet article du 27 mai a été mis à jour le 28 mai pour ajouter les performances obligataires au paragraphe 16) par Sarah Kinosian et Karin Strohecker

Lorsque l'administration de la présidente par intérim du Venezuela, Delcy Rodriguez, a annoncé que ce pays riche en pétrole s'engageait dans une refonte de sa dette de plus de 150 milliards de dollars, elle s'est engagée à faire preuve de transparence, une approche qui marquerait une rupture avec les gouvernements précédents.

Mais la nomination ce mois-ci de la société américaine Centerview Partners en tant que conseiller a attribué l'un des rôles les plus convoités de ces dernières décennies dans le domaine de la dette sans passer par un processus de mise en concurrence formel, selon huit personnes au courant de cette embauche, ce qui soulève des questions parmi les investisseurs et les responsables quant à l'équité et la transparence.

Centerview, un nouveau venu dans le domaine des restructurations souveraines qui s'est développé au cours de la dernière décennie en débauchant des talents de Lazard et d'autres cabinets, devrait gagner en prestige et percevoir des dizaines de millions de dollars d'honoraires. En tant que conseiller du Venezuela, Centerview sera chargé d'élaborer la stratégie financière du gouvernement et de mener les négociations sur sa dette, sur laquelle le pays s'est retrouvé en défaut de paiement sous l'ancien président Nicolas Maduro en 2017. L'enjeu porte sur les milliards de dollars que le Venezuela doit à des créanciers et qui sont destinés à une décote, dont l'ampleur sera cruciale pour déterminer la viabilité des finances du pays et sa santé économique.

Aux inquiétudes concernant la restructuration de la dette s'ajoutent des questions sur le rôle joué par un investisseur, Mauricio Claver-Carone, dans l'obtention du mandat de Centerview, selon sept de ces personnes.

Claver-Carone a brièvement occupé le poste d'envoyé pour l'Amérique latine au sein de la première administration du président américain Donald Trump et pendant environ quatre mois au sein de la seconde, mais il n'occupe actuellement aucune fonction officielle.

RECHERCHE D'ENTREPRISES AMÉRICAINES DE CONFIANCE: CONSEILLER

Claver-Carone a déclaré à Reuters qu’il aidait le gouvernement américain à mettre en œuvre et à exécuter la politique vis-à-vis du Venezuela depuis juillet. Il a indiqué avoir donné son aval à Centerview lorsque Rodriguez et d’autres responsables gouvernementaux américains ou vénézuéliens lui ont demandé son avis sur la société, sans pour autant la recommander.

"Comment fonctionne un processus ouvert au Venezuela? Quels autres appels d'offres sont ouverts actuellement?", a déclaré Claver-Carone lorsqu'on l'a interrogé sur l'absence de processus concurrentiel formel, ajoutant que le gouvernement vénézuélien avait discuté avec d'autres cabinets. "Nous voulons des cabinets américains capables de travailler avec le gouvernement américain, qui ont déjà travaillé avec le gouvernement américain, et en qui on peut avoir confiance."

Un porte-parole de la société a déclaré: "Centerview a été engagée par le Venezuela parce que notre équipe est un leader mondial, avec une expérience unique dans les restructurations de dette souveraine de grande envergure et sans conflit d’intérêts."

Claver-Carone "n’a pas participé à notre présentation pour remporter le contrat et nous n’avons aucune relation financière ou autre" avec lui, a ajouté le porte-parole.

Le vice-président sectoriel chargé de l’économie au Venezuela, Calixto Ortega Sanchez, a déclaré dans un communiqué envoyé par e-mail que le gouvernement avait engagé des discussions avec plusieurs grands cabinets de conseil financier au cours des derniers mois.

Il a déclaré que Centerview s’était "distinguée par sa profonde compréhension de la situation" et a souligné la relation de longue date que ses banquiers seniors avaient nouée avec le Venezuela depuis plus de 15 ans, ainsi que ses "antécédents irréprochables et la rigueur de son approche".

"Ce sont là les principales raisons pour lesquelles nous les avons choisis", a-t-il ajouté.

Un porte-parole du département d’État américain a déclaré que Claver-Carone était un expert disposant de contacts dans la région et qu’"en tant que bon citoyen américain, il consulte régulièrement les responsables américains et leur fait part de ses observations".

Ce compte rendu de la manière dont Centerview a décroché le mandat s’appuie sur des entretiens avec des sources issues des milieux gouvernementaux, diplomatiques et financiers proches du dossier, qui se sont confiées à Reuters sous couvert d’anonymat en raison du caractère sensible de l’affaire. Le Washington Post avait précédemment rapporté certains aspects du rôle de Claver-Carone et de l’embauche de Centerview.

LA CAPTURE DE MADURO A OUVERT DES OPPORTUNITÉS

Les obligations internationales du Venezuela ont progressé régulièrement ces derniers mois, certaines atteignant leur plus haut niveau depuis plus d’ une décennie après que le pays a lancé sa restructuration le 13 mai. Depuis, bon nombre de ces obligations d’État ont légèrement reculé et s’échangent désormais entre 50 et 57 cents pour un dollar, soit un peu plus de la moitié de leur valeur nominale.

La capture de Maduro par les États-Unis le 3 janvier a ouvert la voie à la réouverture de ce pays d'Amérique latine, qui abrite les plus grandes réserves prouvées de pétrole au monde, après des années de sanctions paralysantes et une crise économique qui ne cessait de s'aggraver.

Les pouvoirs de Washington en matière d’octroi de licences et sa domination sur les marchés financiers et énergétiques mondiaux lui confèrent une grande influence sur l’économie du pays, façonnant les investissements et les flux commerciaux.

De nombreux investisseurs et conseillers se sont rendus à Caracas pour repérer des opportunités.

Les hôtels cinq étoiles de la ville regorgent d’investisseurs discutant d’affaires allant de l’immobilier au mobilier en passant par les minéraux rares.

Alors que des protocoles d’accord sont signés, on ignore combien d’entre eux aboutiront à des contrats, compte tenu de l’incertitude qui règne autour de l’État de droit et des prix élevés des actifs, ont déclaré quatre avocats et conseillers financiers à Reuters.

Les dirigeants de Centerview ont rencontré des responsables à Caracas dès février et y sont retournés à plusieurs reprises jusqu’en mai, ont indiqué trois de ces sources.

Dirigée par le banquier chevronné Matthieu Pigasse, l’équipe de Centerview comprend Charles Albinet et Hamouda Chekir, qui apportent des décennies d’expérience dans la restructuration de la dette souveraine, notamment en tant que conseillers auprès de pays allant de l’Argentine à la République du Congo en passant par la Grèce, où ils ont mené la plus grande restructuration de dette souveraine jamais réalisée.

Souvent qualifié de "de gauche" dans la presse, Pigasse, 58 ans, est un banquier français de premier plan qui compte parmi ses clients des sociétés de premier ordre telles que L’Oréal et Kering. Se décrivant lui-même comme un fan de musique punk, Pigasse est propriétaire en France du holding médiatique Combat et détient une participation dans le journal Le Monde.

Ces dernières semaines, Pigasse est apparu dans plusieurs médias, se positionnant contre ce qu’il décrit comme l’influence croissante d’un réseau médiatique de droite en France.

Invité à commenter le choix de Centerview, Pigasse a déclaré à Reuters: "Je connais Delcy Rodriguez et je travaille avec elle depuis 15 ans."

CERTAINS CONCURRENTS N’ONT PAS ÉTÉ SOLLICITÉS OFFICIELLEMENT Pigasse a fait ses débuts au sein du cabinet de premier plan Lazard , où lui, Chekir et Albinet conseillaient des gouvernements.

Pourtant, selon quatre sources, les principaux acteurs du conseil en dette – notamment des cabinets tels que Lazard, Rothschild et Alvarez & Marsal – n’ont pas été officiellement sollicités pour concourir au mandat vénézuélien.

Le fait d’engager un conseiller sans passer par un processus de sélection officiel est inhabituel, selon trois de ces personnes.

Les responsables de Lazard, Rothschild et Alvarez & Marsal ont refusé de commenter. Certains soulignent le rôle joué par Claver-Carone, aujourd’hui associé gérant de LARA, le Latin America Real Assets Opportunity Fund. LARA investit dans les secteurs de l’énergie, des infrastructures et des actifs industriels à travers l’Amérique latine et les Caraïbes.

Mais le fait qu'il semble agir avec la bénédiction du gouvernement américain alors qu'il n'occupe aucun poste officiel suscite des inquiétudes parmi les investisseurs et les responsables politiques vénézuéliens, ont déclaré ces personnes.

Claver-Carone a déclaré que sa partenaire commerciale, Jessica Bedoya, une ancienne collègue de l’époque où il dirigeait la Banque interaméricaine de développement, avait rencontré Rodriguez pour discuter des relations politiques avec les États-Unis et des questions de sécurité.

Maintenant que les États-Unis rétablissent leurs relations diplomatiques, Claver-Carone a déclaré qu’il espérait que son rôle prendrait bientôt fin.

Claver-Carone a déclaré n'avoir aucun intérêt financier au Venezuela ni au sein de Centerview.

Les détenteurs d’obligations s’attendent à ce que le Venezuela continue d’avancer rapidement et cherche à conclure un accord avec ses créanciers d’ici la fin de 2027.