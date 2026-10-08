Comment le prix Nobel de la paix est-il attribué ?

Le prix Nobel de la paix sera annoncé vendredi, point d'orgue d'une semaine où sont décernés les cinq prix Nobel historiques : médecine, physique, chimie, littérature et paix.

Les trois premiers ont déjà été attribués, avec un Français co-lauréat du prix Nobel de chimie, celui de littérature devant être décerné avant celui de la paix.

Ce dernier, par son impact qu'il peut avoir sur l'évolution géopolitique du monde, est généralement le plus suivi et le plus attendu.

Voici un aperçu du fonctionnement de cette distinction:

QUI SONT LES NOMINÉS?

Quelque 287 candidats ont été proposés, dont 208 personnes physiques et 79 organisations. Mais il n'est pas possible de savoir, à ce stade, qui figure sur cette liste, étant donné qu'elle reste secrète pendant 50 ans, conservée dans un coffre-fort situé au sous-sol de l'Institut Nobel norvégien à Oslo.

Toutefois, ceux qui ont proposé des noms, qui se comptent par milliers à travers le monde, peuvent choisir de révéler leurs choix.

LE PRÉSIDENT AMÉRICAIN DONALD TRUMP EST-IL NOMINÉ ET PEUT-IL GAGNER?

Les dirigeants du Cambodge, d'Israël et du Pakistan ont déclaré avoir proposé la candidature de Donald Trump, bien qu'il n'y ait aucun moyen de le vérifier.

Si Donald Trump est nominé, ses chances de remporter le prix sont très faibles, selon les experts.

QUELS SONT LES FAVORIS CETTE ANNÉE?

Le pape Léon XIV, la Cour pénale internationale, la Cour internationale de justice ou encore Francesca Albanese, rapporteuse spéciale des Nations unies sur les territoires palestiniens occupés.

Les "Salles d'urgence" ("Emergency Response Rooms"), un réseau soudanais de groupes communautaires fournissant de l'aide pendant la guerre civile, pourraient également être récompensées, tout comme l'organisation non gouvernementale Save the Children, pour son aide aux enfants touchés par les conflits.

Parmi les outsiders figure la Station spatiale internationale, qui illustre ce que les pays peuvent accomplir même lorsqu'ils sont en désaccord. Les États-Unis, la Russie et l'Europe collaborent en effet sur l'ISS.

QUI PREND LA DÉCISION?

Le Comité Nobel norvégien est composé de cinq personnes nommées par le Parlement norvégien. Ses membres sont souvent, mais pas toujours, d'anciens responsables politiques. Le comité est actuellement dirigé par la responsable de la branche norvégienne de PEN International, une organisation qui défend la liberté d'expression. Un autre de ses membres est universitaire.

Tous sont proposés par les partis politiques norvégiens et leur nomination reflète l'équilibre des forces au sein du Parlement norvégien.

QUI PEUT REMPORTER LE PRIX?

La réponse courte est: toute personne qui correspond à la description donnée dans le testament de 1895 de l'industriel suédois Alfred Nobel. Celui-ci stipule que le prix doit être décerné à la personne "qui aura le plus contribué ou le mieux oeuvré à favoriser l'entente entre les nations, à l'abolition ou à la réduction des armées permanentes, ainsi qu'à la création et à la promotion de congrès pour la paix".

La réponse plus nuancée est que le prix "doit être replacé dans le contexte actuel", selon Kristian Berg Harpviken, secrétaire du comité d'attribution, qui prépare les travaux pour l'instance chargée de décerner le prix. Il participe aux délibérations mais ne vote pas.

"Ils observeront le monde, verront ce qui s'y passe, quelles sont les tendances mondiales, quelles sont les principales préoccupations, quels sont les processus les plus prometteurs que nous observons", a-t-il déclaré à Reuters l'année dernière.

"Et les processus peuvent désigner tout aussi bien un processus de paix spécifique qu'un nouveau type d'accord international en cours d'élaboration ou qui vient d'être adopté."

QUI PEUT PROPOSER DES CANDIDATURES ?

Des milliers de personnes à travers le monde peuvent proposer des candidatures: des membres des gouvernements et des parlements; des chefs d'État en exercice; des recteurs d’université, des professeurs d'histoire, de sciences sociales, de droit et de philosophie; ainsi que d'anciens lauréats du prix Nobel de la paix, entre autres.

La date limite de dépôt des candidatures était fixée au 31 janvier. Les membres du comité peuvent également proposer leurs propres candidatures, au plus tard lors de leur première réunion en février.

COMMENT LE COMITÉ PREND-IL SES DÉCISIONS ?

Le comité examine toutes les candidatures, puis établit une liste restreinte. Chaque candidat est ensuite évalué et examiné par un groupe de conseillers permanents et d'autres experts.

Le comité se réunit environ une fois par mois pour examiner les candidatures. La décision est généralement prise en août ou en septembre, a précisé Kristian Berg Harpviken.

Le comité cherche à parvenir à un consensus sur son choix. À défaut, la décision est prise à la majorité des voix.

La dernière fois qu'un membre du comité a démissionné en signe de protestation remonte à 1994, lorsque le dirigeant palestinien Yasser Arafat avait partagé le prix avec les Israéliens Shimon Peres et Yitzhak Rabin.

QUE REÇOIT LE LAURÉAT?

Une médaille d'or, un diplôme, 12 millions de couronnes suédoises (1,07 million d'euros) et une notoriété immédiate à l’échelle mondiale.

QUAND AURONT LIEU L'ANNONCE ET LA CÉRÉMONIE?

L'annonce aura lieu le 9 octobre à l'Institut Nobel de Norvège, à Oslo, et sera faite par le président du comité.

La cérémonie se tiendra à l'hôtel de ville d'Oslo le 10 décembre, date anniversaire de la mort d'Alfred Nobel.

(Reportage Gwladys Fouche, version française Elena Smirnova, édité par Benoit Van Overstraeten)