Comment le navigateur Charlie Dalin a vaincu le Vendée Globe tout en luttant contre un cancer

Charlie Dalin est l'un des plus grands navigateurs français de sa génération. Deuxième du Vendée Globe 2020-2021 après une course légendaire, vainqueur de nombreuses transatlantiques, ce skippeur de 41 ans au talent reconnu a d'ores et déjà marqué le monde de la voile. Le 14 janvier 2025, il franchissait en vainqueur la ligne d'arrivée du Vendée Globe, réalisant enfin son rêve. Mais derrière son sourire radieux et sa victoire éclatante se cachait un secret, celui d'un cancer qu'il combattait depuis deux ans dans le plus grand silence.

Cette semaine, avec la parution de son livre La Force du destin aux éditions Gallimard, Charlie Dalin choisit de lever le voile sur son combat contre la maladie. Son message est aussi clair que limpide : la vie ne s'arrête pas à l'annonce d'un cancer. En accomplissant l'un des exploits sportifs les plus exigeants au monde tout en suivant un traitement d'immunothérapie, il devient un exemple pour tous les malades.

En septembre 2023, Charlie Dalin est en excellente condition physique lorsqu'il commence à ressentir des douleurs abdominales. Les examens médicaux révèlent la présence d'une tumeur rare de 15 centimètres, identifiée comme un GIST (tumeur stromale gastro-intestinale). Ce diagnostic intervient cinq jours avant le départ d'une course majeure.

