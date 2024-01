Comment le gouvernement s'efforce à faire revenir les touristes chinois en France

Des touristes chinois prennent des photos devant la tour Eiffel, le 27 mars 2013 à Paris. ( AFP / ERIC FEFERBERG )

En déplacement à Shangai ce jeudi 4 janvier, La ministre déléguée au Tourisme Olivia Grégoire doit les convaincre de revenir dans l'Hexagone.

Quatre ans après la pandémie du Covid-19, la France peine à faire revenir les touristes chinois. En 2019, la France a accueilli plus de 2 millions de touristes chinois, soit 3% des flux touristiques, mais 7% des dépenses avec 3,5 milliards d'euros de recettes.

La Chine a rouvert ses frontières en janvier 2023. Les chiffres d'arrivées en France pour l'année ne sont pas encore connus, mais selon le ministère français du Tourisme, le "seuil des un milliard d'euros de recettes a été largement dépassé".

La visite de la ministre du tourisme ce jeudi 4 et vendredi 5 janvier, inaugurera l'année franco-chinois du tourisme culturel dans le cadre du soixantième anniversaire des relations bilatérales entre la Chine et la France, a pour objectif de rassurer la clientèle chinoise alors que la France s'apprête à accueillir cet été les Jeux olympiques.

Fin mars 2023, en amont d'une visite du président de la République en Chine, quatre grands noms du secteur touristique — Groupe ADP (Aéroports de Paris), Club Med, Galerie Lafayette et Accor — avaient écrit à Emmanuel Macron, suggérant des mesures pour "renforcer l'image d'hospitalité" de la France, "récemment écornée".

L'un des griefs était les problèmes d’ obtention des visas en Chine et leurs tarifs . Sur le "sujet très délicat" des visas, "il y a un travail qui est fait pour améliorer le traitement des demandes", assure le cabinet d'Olivia Grégoire avec notamment "la réouverture de plusieurs centres de demandes de visas à travers la Chine et une baisse des coûts du service".

Des craintes sécuritaires

Autre point d'achoppement: les liaison aériennes. Air France assure depuis l’été dernier 14 rotations hebdomadaires vers la Chine continentale contre 32 avant la pandémie. Un accord bilatéral franco-chinois suspendu depuis la pandémie prévoit jusqu’à 128 rotations hebdomadaires.

Air France s’oppose à la remise en vigueur de cet accord tant que l’espace aérien russe lui est interdit. Cela rallonge son temps de vol de plus de deux heures et lui fait donc craindre une distorsion de concurrence avec les compagnies chinoises.

" A partir du moment où il y a moins de vol, où les prix des billets sont plus élevés (jusqu'à +50%) car on doit contourner la Russie, il ne peut pas y avoir une grande fréquentation ", confirme à l'AFP Didier Arino, dirigeant du cabinet de conseil Protourisme. "Au moment de la reprise, les émeutes (durant une semaine, fin juin, à la suite de la mort de Nahel, tué par un policier lors d'un contrôle routier à Nanterre NDLR), qui ont été très médiatisées en Chine, n'ont pas été une bonne chose non plus," ajoute-t-il.

"On sait à quel point les Chinois sont sensibles à l'aspect sécurité . Un certain nombre ont décidé de venir en Europe sans venir en France", selon Didier Arino. Il y a eu les émeutes et des actes terroristes, mais "l'objectif de ce déplacement d'Olivia Grégoire est aussi de rassurer et notamment en vue des Jeux olympiques", souligne son cabinet.

"Il ne faut pas oublier aussi qu' il y a une crise économique en Chine ", ajoute Dider Arino. La clientèle qui est "un peu revenue" en France est donc d'abord une "clientèle individuelle", " celle qui a les moyens, qui arrive à obtenir les visas ", analyse-t-il. La clientèle qui manque est celle du tourisme de groupe, selon lui.

"Je pense qu'on est passé à une autre ère et que cela suppose un marketing plus ciblé auprès d'une clientèle qui est plus en itinérance, découvre un peu plus profondément notre pays", dit-il.

"La France travaille sur son offre de tourisme, on se rend compte que les jeune générations chinoises se tournent vers un tourisme durable, sont à la recherche de plus d'authenticité" et d'autres destinations que Paris, comme la Côte d'Azur ou Strasbourg à Noël, assure le cabinet de la ministre.