 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Comment le Curaçao a réalisé son rêve de Coupe du monde
information fournie par So Foot 19/11/2025 à 11:13

Comment le Curaçao a réalisé son rêve de Coupe du monde

Comment le Curaçao a réalisé son rêve de Coupe du monde

Le Curaçao de Dick Advocaat avait ça dans la tête et il l'a fait : la minuscule îles des Caraïbes, ancienne colonie néerlandaise, est devenu le plus petit pays à se qualifier pour une Coupe du monde, dans la nuit de mardi à mercredi. En septembre 2024, So Foot racontait le chemin pris par les « Oranje bleus ». Reportage.

Tout est là, ou presque. En traversant le Koningin Julianabrug, le long viaduc perché à 56 mètres du sol qui mène à Willemstad, capitale de Curaçao, l’île caribéenne dévoile toutes ses facettes. À l’ouest, les rochers surnommés les Trois Frères qui ombragent la baie de Piscadera symbolisent la nature aride, terreau de fleurs de cactus et de reptiles. Au nord, la lagune Schottegat met en valeur les torches de la raffinerie de pétrole, moteur de l’économie locale. Au sud, enfin, se trouve la vieille ville avec ses façades colorées, son pont piéton amovible, et son port de plaisance où mouillent deux paquebots plus hauts que n’importe quel bâtiment de Willemstad.

Le Club Med 2 s’apprête d’ailleurs à lever l’ancre pour laisser place au Symphony of the Seas . À l’intérieur : 20 000 visages pâles à chapeaux et crème solaire. Selon une étude de l’université belge de Louvain, deux tiers de la côte de cette île plus petite que le Territoire de Belfort seraient désormais privatisés, principalement par l’industrie du tourisme, qui emploie dans les resorts une grande partie des 150 000 habitants de Curaçao, mis au service d’avions entiers de Bataves en manque de soleil.…

Tous propos recueillis par EF



Article publié dans le So Foot numéro 219 paru en septembre 2024

Par Émilien Hofman, à Curaçao pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Trois Français dans le top 10 des pires recrues de l’histoire des Tigres
    Trois Français dans le top 10 des pires recrues de l’histoire des Tigres
    information fournie par So Foot 19.11.2025 13:04 

    Mexico rime-t-il vraiment avec « Cocorico » ? Arrivé sans indemnité de transfert au Tigres à la fin de son contrat à l’OM en juin 2015, André-Pierre Gignac est sans doute la plus belle prise de l’histoire du foot de club mexicain. Avec 12 trophées remportés depuis ... Lire la suite

  • Il faudra encore attendre avant la nomination de Zidane en équipe de France
    Il faudra encore attendre avant la nomination de Zidane en équipe de France
    information fournie par So Foot 19.11.2025 12:56 

    Le plus long roulement de tambour du monde.Si l’arrivée de Zinédine Zidane au poste de sélectionneur de l’équipe de France ne fait plus vraiment de doute , c’est l’annonce de sa nomination qui concentre les rumeurs. Dans un article publié mardi, Le Parisien révèle ... Lire la suite

  • Écosse : une histoire de kilt et de kif
    Écosse : une histoire de kilt et de kif
    information fournie par So Foot 19.11.2025 12:50 

    À Hampden Park, un mardi soir qui ressemblait d’abord à un mardi comme un autre, l’Écosse a renversé le Danemark (4-2), décrochant sa première qualification pour une Coupe du monde depuis 1998. Un match-stress, un match-folie, un match-joie, de ceux qui bousculent ... Lire la suite

  • Best of des buts amateurs du week-end !
    Best of des buts amateurs du week-end !
    information fournie par So Foot 19.11.2025 12:42 

    Comme chaque début de semaine, retrouvez grâce au Vrai Foot Day et à l’application Rematch les plus belles vidéos de foot amateur filmées chaque week-end depuis le bord du terrain. 1/ SC Vinon Duránce vs FC De Sisteron … KM pour SOFOOT.com

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank