Comment le Curaçao a réalisé son rêve de Coupe du monde

Le Curaçao de Dick Advocaat avait ça dans la tête et il l'a fait : la minuscule îles des Caraïbes, ancienne colonie néerlandaise, est devenu le plus petit pays à se qualifier pour une Coupe du monde, dans la nuit de mardi à mercredi. En septembre 2024, So Foot racontait le chemin pris par les « Oranje bleus ». Reportage.

Tout est là, ou presque. En traversant le Koningin Julianabrug, le long viaduc perché à 56 mètres du sol qui mène à Willemstad, capitale de Curaçao, l’île caribéenne dévoile toutes ses facettes. À l’ouest, les rochers surnommés les Trois Frères qui ombragent la baie de Piscadera symbolisent la nature aride, terreau de fleurs de cactus et de reptiles. Au nord, la lagune Schottegat met en valeur les torches de la raffinerie de pétrole, moteur de l’économie locale. Au sud, enfin, se trouve la vieille ville avec ses façades colorées, son pont piéton amovible, et son port de plaisance où mouillent deux paquebots plus hauts que n’importe quel bâtiment de Willemstad.

Le Club Med 2 s’apprête d’ailleurs à lever l’ancre pour laisser place au Symphony of the Seas . À l’intérieur : 20 000 visages pâles à chapeaux et crème solaire. Selon une étude de l’université belge de Louvain, deux tiers de la côte de cette île plus petite que le Territoire de Belfort seraient désormais privatisés, principalement par l’industrie du tourisme, qui emploie dans les resorts une grande partie des 150 000 habitants de Curaçao, mis au service d’avions entiers de Bataves en manque de soleil.…

Article publié dans le So Foot numéro 219 paru en septembre 2024

Par Émilien Hofman, à Curaçao pour SOFOOT.com