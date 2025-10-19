 Aller au contenu principal
Comment la venue de Zizou à une convention en Suisse s'est transformée en fiasco
information fournie par So Foot 19/10/2025 à 15:06

Comment la venue de Zizou à une convention en Suisse s'est transformée en fiasco

Comment la venue de Zizou à une convention en Suisse s'est transformée en fiasco

Zidane c’est la France, on manque pas de respect à la légende comme ça…

C’était l’une des attractions – si ce n’est l’attraction – de la deuxième édition de la Multiverse Swiss Expo, une convention pop-culture organisée ce week-end à Genève : la venue de Zinédine Zidane à la rencontre du public suisse. Sur le papier, la légende de l’équipe de France devait participer à une conférence, se plier à une séance de dédicaces et disputer une rencontre d’exhibition. Mais tout ne s’est pas passé comme prévu, si l’on en croit le reportage du média suisse 24 heures .…

JB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
A lire aussi

  • Le PSG bat difficilement Strasbourg, l'OL Lyonnes s'amuse
    Le PSG bat difficilement Strasbourg, l'OL Lyonnes s'amuse
    information fournie par So Foot 19.10.2025 17:23 

    Strasbourg 0-1 PSG But : Kanjinga (65e) L’essentiel, c’est les trois points.… TM pour SOFOOT.com

  • Lens tape le Paris FC et se place en haut de tableau
    Lens tape le Paris FC et se place en haut de tableau
    information fournie par So Foot 19.10.2025 17:04 

    Lens 2-1 Paris FC Buts : Édouard (17 e ) & Baidoo (64 e ) pour le Racing // Lees-Melou (28 e ) pour le PFC Ça bouge, en haut de tableau.… JB pour SOFOOT.com

  • Aston Villa renverse Tottenham
    Aston Villa renverse Tottenham
    information fournie par So Foot 19.10.2025 16:59 

    Tottenham 1-2 Aston Villa Buts : Bentancur (5ᵉ) pour les Spurs // Rogers (37ᵉ) et Buendia (77ᵉ) pour les Villans Un beau petit hold-up.… TM pour SOFOOT.com

  • Nico Paz et Côme balaient la Juventus
    Nico Paz et Côme balaient la Juventus
    information fournie par So Foot 19.10.2025 14:33 

    Côme 2-0 Juventus Buts : Kempf (4 e ) & Paz (79 e ) pour Côme La Juventus est décidément dans une super forme.… JB pour SOFOOT.com

