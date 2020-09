Comment la stratégie de traçage des cas contacts du Covid-19 prend l'eau

C'était un samedi soir ordinaire. Dans un bar, avec quelques amis, autour d'un verre. En petit comité, sans embrassades, pandémie oblige. Et puis, quelques jours après ce moment d'insouciance, où l'on oublierait presque que le Covid-19 a bouleversé la société en quelques mois, la crise sanitaire se rappelle brusquement aux convives : l'un de nous est cloué au lit avec un énorme mal de tête. Un test PCR confirme les craintes : il a le coronavirus.

Comme beaucoup de Français, je me suis retrouvé cas contact d'une personne malade du Covid-19. Une situation appelée à se multiplier à mesure que le nombre de cas augmente à nouveau, et qui déclenche l'application d'un protocole précis pour que les autorités sanitaires puissent tracer le virus et tenter de stopper la contagion. Alors qu'une deuxième vague s'amorce, les trois fondamentaux du gouvernement pour lutter contre l'épidémie - tester, tracer, isoler - semblent pourtant avoir du plomb dans l'aile.

Les laboratoires débordés

Sur son site, le ministère de la Santé détaille la marche à suivre lorsqu'on a été en contact avec un malade. D'abord s'isoler immédiatement. Se faire tester sept jours après le dernier contact - et pas trois jours après comme le Premier ministre Jean Castex. Puis s'isoler sept jours de plus, même si le test est négatif - c'est cette deuxième

