Comment la carte Vitale va être progressivement dématérialisée à partir de 2025

Elle devrait bénéficier d'un bon coup de jeune. Vingt-sept ans après être entrée dans la vie des Français, la carte vitale devrait bientôt se mettre à jour pour passer au numérique. C'est en tout cas ce que souhaite le gouvernement de Michel Barnier, qui réfléchit à l'intégrer complètement à la nouvelle carte d'identité numérique.

Selon les informations du Parisien , « les pouvoirs publics plancheraient sur une intégration de la carte Vitale dans France Identité ». Les services du Premier ministre expliquent au quotidien que « l'objectif est de relier les deux cartes dans leur version dématérialisée ». Depuis près d'un an, il est en effet possible de justifier son identité en dématérialisant sa carte d'identité sur la plateforme dédiée, France Identité. Prérequis à la démarche : posséder une Carte nationale d'identité numérique (CNIe), le nouveau format lancé en 2021 et doté d'une puce numérique.

Si vous ne possédez pas encore de CNIe, pas de panique : il est toujours possible d'embarquer votre carte Vitale physique dans une application, carte Vitale ApCV. Le service est opérationnel dans 23 départements et devrait l'être partout en France d'ici la fin de l'année prochaine. Selon Le Parisien , 400 000 des 17 millions de Français titulaires d'une carte Vitale ont déjà fait la