Comment l’heure de vos repas impacte votre santé mentale

Pour les Français, le repas c'est du sérieux. Selon les chiffres de l'OCDE, nous passons en moyenne 2 h 13 chaque jour à boire et à manger. C'est deux fois plus de temps que les Américains et quarante minutes de plus que les autres pays de l'OCDE. Mais gare à ne pas boulotter à n'importe quel moment : d'après une récente étude, l'heure des repas agit directement sur la santé mentale.

Aux États-Unis, des chercheurs du Brigham and Women's Hospital, situé à Boston, ont constaté que manger pendant la journée pouvait être bénéfique pour la santé mentale. À l'inverse, prendre des repas la nuit – par exemple pour des travailleurs en horaires décalés – augmenterait le risque de dépression et d'anxiété. Dans le détail, les scientifiques ont découvert qu'entre les repas pris la journée et ceux de la nuit, les niveaux d'humeur dépressifs ont augmenté de 26 % et les niveaux d'humeur anxieux de 16 %. À l'inverse, ceux qui prennent uniquement leur repas pendant la journée n'ont pas rapporté ce phénomène. Ces conclusions ont été publiées dans les Actes de l'académie nationale des sciences.

Rythmes biologiques : ce que dit la science

L'importance du rythme circadien

Cette étude a été menée auprès de 19 personnes, toutes ont subi une désynchronisation forcée avec une lumière tamisée pendant quatre périodes de 28 heures. À la fin, les cycles étaient totalement inversés. Deux groupes ont été

