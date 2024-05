Comment l’exécutif espère économiser 3,6 milliards avec sa réforme de l’assurance-chômage

C'est l'une des principales mesures du second quinquennat d'Emmanuel Macron. À un peu plus de deux semaines des élections européennes, la ministre du Travail et de la Santé, Catherine Vautrin, a présenté les contours de sa réforme de l'assurance-chômage aux partenaires sociaux ce mercredi 22 mai.

Le Parisien s'est procuré les grands axes de ce dossier sensible. Premièrement, la durée de travail nécessaire pour être indemnisé augmente, tandis que le laps de temps dans lequel elle s'inscrit se réduit. Aujourd'hui, il faut travailler au moins 6 mois durant les 24 derniers mois pour percevoir l'assurance-chômage. Une fois la réforme entrée en vigueur, il faudra avoir travaillé 8 mois durant les 20 derniers pour être indemnisé.

Assurance-chômage : mais pourquoi a-t-on à nouveau besoin de réformer ? Depuis 2022, les droits des chômeurs varient en fonction de la santé économique du pays. Ainsi, la durée d'indemnisation des chômeurs est réduite si le taux de chômage est inférieur à 9 % (il est aujourd'hui de 7,5 %). La réforme à venir introduit un nouveau palier dégressif à 6,5 % de taux de chômage au niveau national en dessous duquel la durée pourrait encore diminuer de plus de 25 %.

Enfin, la réforme souhaitée par le gouvernement présente également un versant solidaire envers les séniors. Lorsque les personnes de plus de 57 ans retrouvent