Comment financer les transitions ?

Dans une période où les transitions, qu'elles soient économiques, écologiques ou démographiques, sont plus que jamais au cœur des préoccupations sociales et politiques, la question de leur financement devient de plus en plus centrale. Alors que de nombreux politiques tentent de répondre à ces enjeux, il est indéniable que de telles transitions nécessiteront une transformation d'une ampleur similaire aux grandes révolutions du passé.

Néanmoins, la prise en charge d'un tel enjeu par la puissance publique ne peut suffire à répondre seule aux problématiques des transitions. Le débat sur le financement des transitions suscite ainsi une réflexion approfondie sur la manière de mener collectivement les efforts vers ces transformations.

La grande difficulté réside dans le maintien de l'équilibre sociétal, dont la fragilité est plus que jamais accentuée par des défis tels que la progression des inégalités, le développement de conflits sociaux et régionaux, l'accroissement des migrations ou encore la multiplication des catastrophes naturelles. Comment dès lors explorer des modalités de financement pérennes afin de garantir une transition réussie vers un avenir durable pour tous ?

Méka BRUNEL

Présidente

-

Fondation Palladio

Delphine D'AMARZIT

Présidente Directrice Générale & Membre du Directoire d'Euronext

-

Jean-Louis GIRODOLLE

Directeur Général

-

Lazard

William KADOUCH CHASSAING

Co-Président & Directeur Général

-

Eurazeo

Pierre PALMIERI

Directeur Général Délégué

-

Société Générale