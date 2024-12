Comment expliquer les derniers échecs de Kylian Mbappé sur penalty ?

Avec deux échecs consécutifs sur penalty, Kylian Mbappé semble marquer le pas dans un exercice qu’il ne craignait pas jusqu’ici. Décryptage avant de défier l’Atalanta ce mardi.

Caoimhin Kelleher et Julen Agirrezabala pourront se féliciter d’avoir réussi là où Emiliano Martínez a échoué : arrêter un penalty de Kylian Mbappé. Bras tendus et corps à l’horizontale, le gardien de Liverpool et celui de l’Athletic Club ont effet réalisé deux parades d’école devant l’attaquant du Real Madrid, dont les tentatives à onze mètres n’auront été que trop mollassonnes, pour ne pas dire mal frappées. Se pose donc la question de la qualité des frappes signées Mbappé et des points lui restant à corriger pour retrouver son efficacité.

Il ne donne pas assez d’amplitude à son geste, donc pas assez de puissance dans son ballon. Le gardien a du temps pour agir.…

Tous propos recueillis par AB.

Par Adel Bentaha pour SOFOOT.com