Comment Éric Lombard et ses Avengers veulent restaurer la confiance économique

Amuse-bouches, carafes de jus d'orange et bouteilles de vin attendent sagement sur les nappes blanches. Peu à peu, la salle du Centre de conférences Pierre Mendès France se remplit de costumes gris et bleu marine, qui composent un tableau presque monochromatique, à l'exception de quelques écharpes ou pulls colorés. En déambulant sur le sombre parquet, on peut croiser le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, l'ex-secrétaire d'État à l'Europe désormais à la tête de la filiale française de la Banque Santander Laurence Boone, l'énergique économiste Jean-Hervé Lorenzi ou encore le député macroniste Jean-René Cazeneuve.

Ministres, parlementaires, élus, responsables d'administrations et d'organismes d'État, chefs d'entreprise, partenaires sociaux : en ce jeudi 23 janvier, les « acteurs économiques », comme le précise l'invitation de Bercy, sont encore plus nombreux que d'habitude pour écouter les vœux d'Éric Lombard, fraîchement nommé ministre de l'Économie par François Bayrou juste avant Noël. Et pas seulement parce que ses anciens collègues de la Caisse des Dépôts sont venus nombreux. Mais, en ce début d'année sans budget, l'inquiétude est vive. L'incertitude plombe les projets, les marchés financiers scrutent avec attention nos finances publiques et Donald Trump se lance à nouveau dans une guerre commerciale contre l'Union européenne. Ambiance !

Flanqué de son