Comment Amélie de Montchalin veut accélérer la mue numérique de l'État

C'était un engagement d'Emmanuel Macron. Rendre disponibles les principales démarches administratives de la vie quotidienne sur Internet (demander une carte vitale, un permis de conduire, etc.). La promesse n'est pas encore tout à fait tenue. Sur 250 démarches, 182 sont désormais accessibles en ligne, soit 73 % de l'objectif.

La ministre de la Transformation et de la Fonction publiques, Amélie de Montchalin, a donc annoncé qu'elle allait redoubler d'efforts pour atteindre 100 % d'ici à 2022.

En attendant, elle a mis en avant l'Observatoire de la qualité des démarches accessibles en ligne, afin de mettre en lumière ce chantier d'accessibilité du service public. Un chantier longtemps conduit par Thomas Cazenave, ancien délégué interministériel à la Transformation publique. On peut y voir, pour chaque procédure, si elles sont accessibles sur téléphone portable, si le chargement est fluide, s'il est possible ou non d'avoir accès à plusieurs canaux d'assistance en cas de problème ou encore si l'identification au service peut se faire via le portail France Connect qui permet d'utiliser son mot de passe pour un service public (Assurance maladie, le service des impôts ou La Poste, etc.) pour se connecter aux autres. Les données qui y sont présentées sont accessibles en open data. On peut aussi se rendre compte, pour chaque démarche, du taux de recours à la voie dématérialisée. Ou savoir si l'administration respecte le principe du

