Commandes de dix A350 : le Bangladesh, nouveau terrain de chasse d'Airbus face à Boeing

La délégation française accompagnant Emmanuel Macron dans sa tournée dans la zone Indopacifique espère une "vraie percée" pour l'avionneur européen, qui cherche à étendre sa présence.

Un Airbus A350-1000, lors d'un show aérien, à Singapour, en 2022 (illustration) ( AFP / ROSLAN RAHMAN )

Biman Bangladesh Airlines, la compagne aérienne nationale du Bangladesh, a pris "l'engagement" de commander dix avions long-courriers Airbus, selon une prise de parole du président de la République en visite à Dacca, lundi 11 septembre.

"Je vous remercie pour le choix de confiance pour l'aéronautique européenne, et l'engagement sur ces dix A350 d'Airbus est un point important", a déclaré le président français devant la presse aux côtés de la Première ministre bangladaise Sheikh Hasina.

Le montant du contrat encore inconnu

Selon son entourage, les deux parties "travaillent à finaliser un contrat" entre la compagnie locale Biman et Airbus. Biman ayant jusqu'ici toujours acheté des Boeing américains, il s'agirait d'une "vraie percée" et de la traduction de la volonté française de "conquérir de nouveaux terrains", selon la délégation française.

Le montant d'un tel contrat dépasserait 3,2 milliards de dollars (2,9 milliards d'euros) s'il est finalisé et si l'on s'en tient au dernier prix catalogue communiqué par Airbus. Le prix catalogue est toutefois rarement appliqué en raison des rabais consentis.

La flotte de la compagnie Biman Bangladesh Airlines compte à ce jour 21 avions, dont 19 en service : des monocouloirs et gros-porteurs Boeing (737, 777, et 787 Dreamliner), ainsi que des appareils court-courriers Dash-8 du canadien Bombardier. Elle exploite un réseau de vingt destinations, dont la Malaisie, la Thaïlande, le Canada, et la Grande-Bretagne.