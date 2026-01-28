"Comic strip", cheval et vichy rose: une messe à Paris en hommage à Brigitte Bardot

Messe commémorative à Brigitte Bardot à l'église Saint-Roch à Paris, le 28 janvier 2026 ( AFP / JULIEN DE ROSA )

Quelque 700 anonymes arborant souvent des touches de vichy rose ont participé mercredi soir, en l'église Saint-Roch à Paris, à un hommage populaire à Brigitte Bardot, un mois après le décès de l'actrice inhumée à Saint-Tropez.

Sur la chanson "Comic Strip", l'un des grands succès de Brigitte Bardot en duo avec Serge Gainsbourg, la cérémonie a débuté avec l'entrée d'un cheval noir de race frison, portant jusqu'à l'autel une bannière de procession en vichy rose, imprimé emblématique de l'ancienne actrice dans les années 1960, a constaté l'AFP.

Des personnalités dont Michel Drucker, Hervé Vilard, Hugues Aufray, Allain Bougrain-Dubourg ont assisté aux côtés d'anonymes à cette messe du souvenir, à l'initiative de l'Aumônerie nationale des artistes.

La chanteuse Jeane Manson interprète un "Ave Maria" lors d'une messe commémorative en l'honneur de la défunte actrice Brigitte Bardot à l'église Saint-Roch à Paris, le 28 janvier 2026 ( AFP / JULIEN DE ROSA )

BB était "une âme libre et singulière reliée à la nature et au vivant, attirant les animaux, les fragiles et sans-voix, comme dans un pays de fées", a salué la chanteuse Jeane Manson, qui a interprété un "Ave Maria".

Dans son homélie, le père Laurent Chauvin, aumônier des artistes, a rendu hommage "à la belle personne qu'était Brigitte Bardot" au "statut unique devenu patrimoine immatériel".

Une messe commémorative à Brigitte Bardot l'église Saint-Roch à Paris, le 28 janvier 2026 ( AFP / JULIEN DE ROSA )

Il a aussi tenu à présenter des excuses pour l'initiative du Vatican, qui avait utilisé une photo de la star pour illustrer la luxure, lors de l'exposition universelle de 1958 à Bruxelles.

Marquée par plusieurs salves d'applaudissements, tradition réservée aux artistes, la messe s'est terminée avec "La Madrague" reprise en chœur par l'assistance.

"Brigitte était une amie depuis les années 1960. C'était quelqu'un de profondément simple, profondément gentil, d'une modestie, d'une grande générosité. Tout sauf une star", a confié à l'AFP Michel Drucker.

Le chanteur Hugues Aufray (c), sa femme Murielle (g) et Michel Drucker (d), assistent à une messe commémorative en l'honneur de la défunte actrice Brigitte Bardot à l'église Saint-Roch à Paris, le 28 janvier 2026 ( AFP / JULIEN DE ROSA )

"Je voulais absolument lui rendre hommage aujourd'hui. Son engagement pour les animaux est unique", a confié Nathalie, une Parisienne de 65 ans, écharpe vichy autour du cou.

"Le combat continue comme elle le voulait", a assuré Max Guazzini, secrétaire général de la fondation Brigitte Bardot.

L'actrice repose au cimetière marin du petit port de Saint-Tropez dont elle a fait la renommée, non loin de la maison de pêcheur où elle a vécu et est morte des suites d'un cancer le 28 décembre à 91 ans.