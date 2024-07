"Combine", "coup de force", "hold-up" : la gauche dénonce les "alliances" de la macronie pour conserver la présidence de l'Assemblée nationale

"Le seul moyen pour que nous soyons battus, c'est qu'il y ait des formes de combines et d'alliances", a dénoncé Mathilde Panot.

( AFP / JOEL SAGET )

Le Nouveau front populaire revendique Matignon et le perchoir. L'alliance de la gauche n'a pas encore réussi à se mettre d'accord sur leur candidat au poste de Premier ministre, et elle pourrait même voir la présidence de l'Assemblée nui échapper, au gré d'alliances pour maintenir Yaël Braun-Pivet à ce poste : un "hold-up" selon Olivier Faure, un "coup de force antidémocratique" pour Mathilde Panot.

"La logique politique voudrait que ce soit quelqu'un du Nouveau Front populaire qui l'emporte", a martelé sur BFMTV/RMC Olivier Faure, le patron du Parti socialiste (PS). Avec plus de 190 députés, le Nouveau Front populaire est en effet le premier bloc de l'hémicycle et il s'est accordé sur une candidature unique pour le perchoir , celle du communiste André Chassaigne.

Mais la présidente sortante de l'Assemblée, Yaël Braun-Pivet, pourrait doubler la gauche en nombre de voix, notamment si elle parvient à rallier les suffrages de la droite lors du scrutin prévu à partir de 15h, moyennant par exemple un soutien macroniste à la droite pour d'autres postes à responsabilité au Palais Bourbon . Des négociations en ce sens ont lieu depuis plusieurs jours.

"Coup de force antidémocratique"

"Le seul moyen pour que nous soyons battus, c'est qu'il y ait des formes de combines et d'alliances qui se fassent pour que tout continue comme avant. Ce n'est pas possible", s'est indignée la présidente des députés insoumis Mathilde Panot sur LCI , pour qui "l'enjeu" à gauche sera de "déjouer ce coup de force antidémocratique d'Emmanuel Macron".

"Vous pouvez avoir effectivement un rassemblement de gens qui, opportunément pour bloquer le Front populaire , se retrouvent. Mais sur quelle base, sur quels projets ? Rien. Donc ce serait une forme de hold-up", a poursuivi Olivier Faure.

Yaël Braun-Pivet a balayé ces derniers jours les rumeurs qui l'accusent de mener des tractations avec le Rassemblement national, dénonçant une "polémique nauséabonde" .

Olivier Faure a par ailleurs vanté la candidature d'André Chassaigne, député du Puy-de-Dôme âgé de 74 ans, "une personnalité reconnue et qui inspire du respect pour toutes et tous". C'est "une candidature qui peut rassembler beaucoup de voix et qui, j'y compte bien, peut même gagner", a repris Mathilde Panot.