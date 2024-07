Combien vont vraiment coûter les JO de Paris ?

Vingt-huit novembre 2022. Il ne reste qu'un peu plus d'un an et demi avant les JO de Paris 2024. En cette journée d'automne, la tour Eiffel, qui accueillera à ses pieds les matchs de beach-volley, se découpe dans le ciel gris. Perché au premier étage de la dame de fer, le Salon Gustave-Eiffel fourmille. Un grand sourire accroché aux lèvres, Tony Estanguet, le président du Comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques (Cojop), s'apprête à donner le coup d'envoi d'une « phase très déterminante dans la réussite des Jeux » : le lancement de la billetterie.

Paris 2024 a sorti le grand jeu pour faire mousser le storytelling autour des Jeux : des sportifs sont mobilisés, notamment les médaillées olympiques Laura Flessel (escrime) et Romane Dicko (judo), et un film compilant les grands moments des sportifs français lors des Jeux olympiques est diffusé. Mais derrière l'ambiance festive, l'heure est aux inquiétudes. Depuis plusieurs mois, l'inflation est en train de menacer l'équilibre du budget. En coulisses, le comité d'organisation s'active pour trouver des économies. Tous savent que les ventes de billets seront déterminantes pour s'assurer suffisamment de recettes. Il faut donc frapper fort, et faire de l'ouverture de la billetterie un événement.

Paris 2024 est en effet attendu au tournant sur le coût de l'événement. Promesse avait été faite lors de la phase de