Coman, le gars mûr de Didier Deschamps

À 29 ans, Kingsley Coman est proche de valider sa soixantième sélection en équipe de France. Mais s’il ne sera qu’un joker que Deschamps n’hésitera pas à dégainer, lui ne demandera rien d’autre que du respect. Pour lui et pour le collectif.

La fidélité, le dévouement, l’altruisme, la patience. Toutes ces qualités, Kingsley Coman peut les afficher sans sourciller dans n’importe quel bilan personnel, en club comme en sélection. C’est après dix tours de soleil qu’il s’est résigné à quitter le Bayern Munich – alors qu’il se voyait bien y rester – pour cuire sous celui de la péninsule Arabique, avec les couleurs d’Al-Nassr. Le 13 novembre prochain, il repensera à sa première avec l’équipe de France, intervenue dix ans plus tôt. Personne n’aura la tête à fêter cet anniversaire, puisque tous les esprits seront occupés à commémorer les 125 victimes des attentats perpétrés au Bataclan, dans plusieurs bars et restaurants parisiens ainsi qu’au Stade de France, là où il avait fait son entrée en jeu à la 69 e minute de ce France-Allemagne hors du temps.

Première convocation en A pour Kingsley Coman qui a déjà un palmarès bien fourni à seulement 19 ans ! #AllezLesBleus pic.twitter.com/eYxnhZvojW…

Par Mathieu Rollinger pour SOFOOT.com