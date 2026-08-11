Colombie-Les opérations de sauvetage se poursuivent après le séisme, le bilan devrait s'alourdir

Les opérations de sauvetage se poursuivaient mardi dans l'ouest de la Colombie, région caféière frappée lundi par un séisme de magnitude 7,4 - le plus puissant que le pays ait subi depuis des décennies - qui a fait à ce stade 164 morts.

Ce bilan devrait vraisemblablement s'alourdir à mesure que les secouristes vont fouiller les décombres des bâtiments qui se sont effondrés dans des villes telles que Pereira et Cali. Le tremblement de terre a également fissuré l'une des tours d'une cathédrale historique de la ville de Manizales.

Les équipes de secours, aidées par la police, des soldats et des bénévoles, ont travaillé toute la nuit à l'aide de pelleteuses, et parfois à mains nues, à la recherche de survivants sous les décombres.

À Cali, qui compte environ 2,2 millions d'habitants, au moins 85 personnes ont trouvé la mort. Des dizaines de bâtiments ont été complètement détruits ou fortement endommagés, contraignant les habitants à se réfugier dans les rues.

Une partie des derniers étages d'un des hôpitaux de la ville - dont certains étaient dédiés aux soins pédiatriques - se sont effondrés sur eux-mêmes, piégeant des patients et obligeant quelque 600 autres à être pris en charge dans une rue jonchée de décombres, a déclaré la directrice de l'hôpital, Irne Torres Castro, à la chaîne de télévision Caracol.

Carmen Yasmin Garcia, 43 ans, une habitante de Cali qui participe bénévolement aux opérations de secours, a déclaré lundi que son équipe avait réussi à dégager sept personnes d'un bâtiment effondré, mais que quatre autres personnes et un chien restaient piégés sous les gravats.

"Il y a un instant, on entendait des grattements, mais maintenant, on n'entend plus rien. Nous gardons espoir que le chien soit encore en vie et que nous puissions sortir ces personnes. Nous avons besoin de personnes munies de bâtons et de pelles. Plus il y aura de monde pour nous aider, mieux ce sera", a-t-elle dit.

À Pereira, capitale du département de Risaralda, durement touché, les autorités ont fait état de 66 morts.

Treize autres personnes ont trouvé la mort dans le Choco, le département le plus proche de l’épicentre du séisme.

LES FORCES DE SÉCURITÉ SE DIRIGENT VERS CALI

Le président Abelardo De La Espriella, représentant de la droite radicale qui a pris ses fonctions il y a quelques jours à peine, a déclaré que 1.000 membres des forces de sécurité seraient déployés dans la ville de Cali, suite à des signalements de pillages.

"Notre intention est de coopérer de toutes les manières nécessaires. Ici, il n'y a ni distinctions ni divisions idéologiques lorsqu'il s'agit de défendre notre peuple ou de faire preuve de solidarité", a-t-il dit aux journalistes lundi soir.

Cette région de la Colombie avait déjà été secouée par un séisme en 1999, qui avait alors fait plus de 1.000 morts. En juin, le Venezuela voisin a été frappé par deux séismes dévastateurs qui ont fait plus de 6.300 morts, principalement sur la côte, près de la capitale Caracas.

(Nelson Bocanegra, Luis Jaime Acosta, Julia Symmes Cobb, Version française Benoit Van Overstraeten, édité par Jean-Stéphane Brosse)