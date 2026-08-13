Colombie - Le bilan du séisme s'élève à 265 morts - président

Le bilan du séisme dévastateur qui a secoué lundi l'ouest de la Colombie s'élève désormais à 265 morts, a déclaré mercredi le président du pays Abelardo De La Espriella, ajoutant que 496 personnes étaient toujours portées disparues.
"Nos efforts se concentrent sur les personnes disparues", a-t-il dit aux journalistes.
(Luis Jaime Acosta, Version française Benoit Van Overstraeten)
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