Feux de forêt: la France commande deux nouveaux Canadair, livraison estimée à 2032

Un avion Canadair CL-415 largue de l'eau lors d'une démonstration à l'occasion de la visite du ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez pour le lancement de la campagne nationale de prévention des feux de forêt, le 4 juin 2026 à Nîmes, dans le Gard ( AFP / Miguel MEDINA )

Le ministre de l'Intérieur a signé jeudi à Nîmes lors de l'ouverture de la campagne contre les feux de forêts la commande de deux Canadair supplémentaires, promise par Emmanuel Macron après les brasiers de l'été 2022.

"Il s'agit d'un investissement majeur pour l'État à hauteur de près de 200 millions d'euros", a détaillé Laurent Nuñez devant la presse.

Ces deux appareils, qui devraient être livrés en 2032 ou 2033, "s'ajoutent aux deux premiers DHC-515 que nous avons commandés en 2024" auprès du canadien De Havilland, - le seul à fabriquer les Canadair, "grâce au soutien de la Commission européenne" et qui eux "seront respectivement livrés en avril et novembre 2028".

Le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez (2e d) lors de la signature d'un accord sur l'acquisition de deux avions De Haviland Canadair DHC-515, à la base aérienne de sécurité civile de Nîmes, le 4 juin 2026 dans le Gard ( AFP / Miguel MEDINA )

A terme, la flotte de la sécurité civile doit comprendre 16 avions bombardiers d'eau amphibie.

En 2025, De Haviland a relancé des chaînes d'assemblage à l'arrêt depuis des années à la faveur de la commande de 22 appareils nouvelle génération par des pays européens. "La France restera donc particulièrement attentive au respect des calendriers de livraison (...)", a indiqué jeudi M. Nuñez.

Le ministre a par ailleurs dit "compter beaucoup sur le dynamisme des acteurs industriels français", dont Kepplair et Hynaero, qui travaillent actuellement sur des projets d'avions "avec des expérimentations" et "des productions qui sont envisagées à une échelle plus industrielle plutôt autour de 2030", a-t-il ajouté.

Un avion Dash 8-Q400MR lors d'une démonstration à l'occasion de la visite du ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez pour le lancement de la campagne nationale de prévention des feux de forêt, le 4 juin 2026 à Nîmes, dans le Gard ( AFP / Miguel MEDINA )

La flotte aérienne française comprend également huit Dash, trois Beechcraft et "nous avons lancé un renouvellement de la flotte Dragon", a énuméré le ministre, mentionnant par ailleurs la location de dix hélicoptères bombardiers d'eau et six Air Tractors loués chaque été.

"La France ne peut pas attendre la livraison de nouveaux appareils étrangers pour préparer l'avenir", a réagi dans un communiqué la Fédération nationale des sapeurs-pompiers qui plaide pour "bâtir dès aujourd'hui une capacité française et européenne de production d'avions bombardiers d'eau".

La Fédération demande par ailleurs pour un maintien des pactes capacitaires des Services départementaux d'incendie et de secours (SIDS) et s’inquiète de "la diminution de 54,7% de la dotation de soutien à l’investissement structurant des SDIS".

La problématique des moyens, et en particulier le renouvellement de la flotte aérienne, est lancinante en France dans un contexte de changement climatique qui accentue, selon les experts, canicules, inondations et autres phénomènes extrêmes.

L'été 2025 a enregistré selon l'Office national des forêts près de 15.000 départs de feu en France, touchant 30.000 hectares de forêts et autres végétations. Parmi eux, 1.800 feux de forêt ont ravagé près de 20.000 hectares, avec notamment l'incendie en août du massif des Corbières dans l'Aude.

Des camions de pompiers pulvérisent du retardant lors d'une démonstration à l'occasion de la visite du ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez pour le lancement de la campagne nationale de prévention des feux de forêt, le 4 juin 2026 à Nîmes, dans le Gard ( AFP / Miguel MEDINA )

Signe que le risque incendie ne concerne plus le seul Sud, une cinquantaine de départements figurent sur la liste actualisée des bois et forêts classés à risque d'incendie, dont les Côtes-d’Armor ou la Seine-et-Marne.

Au niveau européen, l'UE se prépare à la saison des feux en prépositionnant près de 800 pompiers dans des zones à risque (Espagne, Grèce, Italie...). Dans le cadre du mécanisme de protection civile de l'UE, la France va accueillir quatre modules de feux de forêts européens, notamment dans les Bouches-du-Rhône et en Gironde.

L'annonce concernant les Canadair intervient alors que les neuf syndicats de pompiers, réunis en intersyndicale, ont interpellé la semaine dernière le gouvernement sur l'urgence de réformer le financement des Sdis, un système "au bord de la rupture".